<p>ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ವೈರಾಣು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ಸಂಶೋಧಕರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಚಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ -ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ.</p><p>ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಗೋಮೂತ್ರದ ಅರ್ಕವನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ವೈರಾಣುವಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಗೋಮೂತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಸರ್ಗ ಆಧಾರಿತ ಸೂತ್ರೀಕರಣ ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕೃತಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಔಷಧದಿಂದ ವೈರಾಣು ತೀವ್ರತೆ ಶೇ 99.85ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಶೊಧನೆಯನ್ನು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಬಯೋಸೈನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊ. ಶೈಲಿ ತೋಮರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಡ ನಡೆಸಿದ್ದು, ‘ACS Agricultural Science & Technology’ ಎಂಬ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನದ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p><p>ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ವೈರಸ್, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೈರಸ್ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಸಂದು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಲ್ಲದು.</p><p>ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಯ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲಿದೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಗೋ ಮೂತ್ರದ ಅರ್ಕ ವೈರಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೂತ್ರೀಕರಣಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೆರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಕುನ್ಗುನ್ಯ ಸೇರಿ ಇತರ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿಯ ಪ್ರೊ. ಶೈಲಿ ತೋಮರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>‘ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಔಷಧವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><strong>ಪರ–ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ</strong></p><p>ಐಐಟಿ ರೂರ್ಕಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ– ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆಧಾರ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎನ್ನದೆ ಹೀಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಹಲವರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ‘ಪ್ರಮುಖ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವ ಬದಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಗೋಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿವೈರಲ್ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೂತ್ರದಲ್ಲೂ ಇರಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವೇನಿದೆ? ಇದು ಕೇವಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರೇರಿತ ಸಂಶೋಧನೆ’ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>