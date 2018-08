ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆ ದುರಸ್ತಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ(ನಾಸಾ) ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒತ್ತಡದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಒತ್ತಡ ಸೋರಿಕೆಯು 'ಕ್ಯಾಬಿನ್'ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

‘ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್‌’ 56 ಸಂಕೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಎರಡು ರಷ್ಯಾದ ಸೊಯುಜ್‌ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ‘ಕ್ಯಾಬಿನ್‌’ನ ಒತ್ತಡ ಈಗ ಸ್ಥೀರವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ನಾಸಾ ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಶಿಯಾದ ’ರಸ್ಪೆಟ್‌ ಮಾಡ್ಯುಲ್‌’ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಸೊಯುಜ್‌ ಎಂಎಸ್‌–09 ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯ ಕಕ್ಷೀಯ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಿಲಿ ಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಸದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ‘ಕ್ಯಾಬಿನ್‌’ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

‘ಕಳೆದ ರಾತ್ರಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ನಾಸಾ ಟ್ವಿಟ್‌ ಮಾಡಿದೆ.

Cabin pressure on @Space_Station is holding steady after the crew conducted repair work on one of two Russian Soyuz spacecraft attached to the complex. The repair was made to address a leak that had caused a minor reduction of pressure. Details: https://t.co/bCgcvz8bTb pic.twitter.com/PRGN1d94gw

— NASA (@NASA) August 30, 2018