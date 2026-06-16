ಅಮೆರಿಕದ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿದೆ ಇಸ್ರೋ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ ಸೀರೆ

<p>ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ‘ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. </p><p>ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಗಳ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೊದಲ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೀರೆಯ ಹಿಂದೆ ಭಾರತವು ಬಾಹ್ಯಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನೆನಪುಗಳಿವೆ. 2014ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರಂದು ಮಂಗಳಯಾನ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೋದ ಉಪ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಿರ್ದೇಶಕಿಯಾಗಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. </p><p>ಮಂಗಳಯಾನ ಭೂಮಿಯ ಕಕ್ಷೆ ದಾಟಿ ಮಂಗಳನತ್ತ ತನ್ನ 300 ದಿನಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದ ದಿನ ನಂದಿನಿ ಈ ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮಂಗಳಯಾನ ನೌಕೆಯು ಬರೊಬ್ಬರಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಂಗಳನ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಾಯನ ಮಾಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮಂಗಳಯಾನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಈ ಸೀರೆ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಯಿತ್ತು.</p>.<p>ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ ಅವರು ‘ ಈ ದಿನ ನಮಗೆ ‘ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ’ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಈ ದಿನ ಮಂಗಳಯಾನದ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. ನೌಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಯಶಸ್ಸು ನಾವು ಆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p><strong>ತಂದೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸೀರೆ</strong></p><p>ಹರಿನಾಥ್ ಅವರು ವೃತ್ತಿಪರವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ತೊಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೆಂಪು ಹಾಗೂ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಮಿಶ್ರಿತ ಸೀರೆಯನ್ನು ಅವರ ತಂದೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರು. </p><p>ಸ್ಮಿತ್ಸೋನಿಯನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಲವು ಕಲಾಕೃತಿ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾಗಿವೆ. 2007ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾದಂಬರಿ ಬರಹಗಾರ ಆರ್ಥರ್ ಸಿ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಅವರ 90 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ಇಸ್ರೋ, ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>1983ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಯಾನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸ್ಯಾಲಿ ರೈಡ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ನೀಲಿ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂದಿನಿ ಹರಿನಾಥ್ ಅವರ ಸೀರೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>