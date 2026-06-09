ವಿಸ್ಮಯ: ಗುರು–ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

<p>ವಿಸ್ಮಯಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ತನ್ನೊಳಗೆ ನೂರಾರು ಕೌತುಕತೆಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನವು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಮಾಗಳು ಜರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಈವರೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. </p><p>ಇಂದು (ಜೂನ್ 9) ಸಂಜೆ ಆಗಸದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವೊಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗುರು–ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ, ಕೂಡುವಿಕೆ (conjunction) ಅಥವಾ ಎರಡು ಆಕಾಶ ಕಾಯೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಎಂದು ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗ ಎಂದರೇನು? ಇದರ ಹಿಂದಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೋಡೋಣ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮೀಪಿಸದೆ, ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನಿಂದ ಇವುಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಧಿಸುವಿಕೆ ಅಪರೂಪದ ವಿದ್ಯಮಾನವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವಿದ್ಯಮಾನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ರ ನಂತರ (ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಬಳಿಕ) ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಆಗಸದ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. </p><p>ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಡಿದು ನೋಡಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ಬೆರಳು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಾಣುತ್ತದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ, ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ 1.5 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರ ಇರುವಂತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರನು ಸುಮಾರು 3.9ರ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುರುವು 1.7ರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಕಾಶಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಗುರು-ಶುಕ್ರ ಕೂಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?</strong></p><p>ಸೌರಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಂಟು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಆ ಪೈಕಿ ಶುಕ್ರನು ಭೂಮಿಗೆ ಅತಿ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗ್ರಹ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೌರಮಂಡಲದ ಅತ್ಯಂತ ದೈತ್ಯ ಗ್ರಹವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ತೌಲನಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೇ, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಸರಾಸರಿ 11 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಭೂಮಿ 15 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಗುರು ಗ್ರಹವು 78 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೌರಮಂಡಲವು ಗ್ರಾಮಫೋನ್ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು (ಡಿಸ್ಕ್) ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಫೋನ್ನ ತಟ್ಟೆ ಹೇಗೆ ಸಮತಲವಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೌರಮಂಡಲದ ಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಸಮತಲವಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸುತ್ತಿ ಬರಲು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹವೂ ಬೇರೆ-ಬೇರೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಂಶ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತುವ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಂತೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಭಾಸವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂಯೋಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಭೂಮಿಯಿಂದ 18 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಗುರು 90 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದರಂತೆ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 67 ಕೋಟಿ ಕಿ.ಮೀ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೆಲವೇ ಇಂಚುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಪ್ರತಿ 11 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಏರ್ಪಡುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ?</strong></p><p>ಇಂದು ಸಂಜೆ 6:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶುಕ್ರನು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದವಾದ ನಕ್ಷತ್ರದಂತೆ ಗುರು ಗ್ರಹ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ದೂರದರ್ಶಕದ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದಾಗ ಶುಕ್ರನು ಚಂದ್ರನಂತೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೂ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಒಂದು ಗೋಲದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಗ್ರಹದ ಬೆಲ್ಟ್ (ಕಡುಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು) ಮತ್ತು ವಲಯಗಳು (ತಿಳಿಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಗಳು) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಗುರು ಗ್ರಹದ 4 ಉಪಗ್ರಹಗಳಾದ ಅಯ್ಯೋ, ಯುರೋಪಾ, ಗ್ಯಾನಿಮೀಡ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.</p><p><strong>ಕಾಣೆಯಾಗುವ ಗುರು ಗ್ರಹ !</strong></p><p>ಈ ವಿದ್ಯಮಾನ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಜುಲೈ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ 'ಸೌರ ಸಂಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಜುಲೈನ ಮಧ್ಯಭಾಗದ ವೇಳೆಗೆ ಗುರು ಸೂರ್ಯನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕರವಾದ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಬರಿಗಣ್ಣಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೂರದರ್ಶಕಕ್ಕಾಗಲಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಗೋಚರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ</strong></p><p>ಒಂದು ಸುತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರಲು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹವು 225 ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರಲು 11.9 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಳಗೆ 1,400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಗುರು ಗ್ರಹವು ಹೆಚ್ಚು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಕ್ಕಿಂತ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಗುರು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜವಾಹರ್ ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಯೂ ಗ್ರಹಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ ಎಂದು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ತಾರಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>