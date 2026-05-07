ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾಗೆ ಮೀನು’ ಪತ್ತೆ

ಮೈಸೂರು: ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮೀನು (ಲೆಬಿಯೊ ಕಾಗೆ) ಎಂಬ ಹೊಸ ತಳಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ.</p>.<p>ಮಂಡ್ಯದ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಗಗನಚುಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭರಚುಕ್ಕಿ ಜಲಪಾತಗಳ ಮೇಲ್ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಕಡು ಕಪ್ಪುಬಣ್ಣದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಈ ಮೀನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದು, ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತದೆ. ಸೈಪ್ರಿನಾಯ್ಡ್ ಸಿಹಿನೀರಿನ ಮೀನು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚರಣ್ ರವಿ, ಕೊಚ್ಚಿಯ ರಾಹುಲ್ ಜಿ.ಕುಮಾರ್, ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸೂನ್, ವಿ.ಎಸ್.ಬಶೀರ್ ಅವರು ಹುಡುಕಿರುವ ಈ ಮೀನು, ಲೆಬಿಯೊ ನೈಗ್ರೆಸೆನ್ಸ್, ಕಲ್ಬಸು ತಳಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಜನರೂ ಕಲ್ಬಸು ಮೀನೆಂದೇ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2019ರಿಂದಲೂ ಕಣಿವೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿರುವ ಕೊಚ್ಚಿಯ ಐಸಿಎಆರ್– ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯೂರೊ ಆಫ್ ಫಿಷ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಹೊಸ ತಳಿಯ ಕುರಿತ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಬಂಧವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಸರಾಂತ 'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಫಿಶ್ ಬಯಲಾಜಿ'ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಲೆಬಿಯೊ ಜಾತಿಯ ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಜನ ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು, ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಅವುಗಳ ಆವಾಸಸ್ಥಾನ ತಗ್ಗಿದೆ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮೀನು ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಮತ್ತು ಮಂಡ್ಯದ ಮಳವಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸತ್ತೇಗಾಲ– ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್ ಸೇತುವೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ' ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಚರಣ್ ರವಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.