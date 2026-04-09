ಆಕಾಶ–ಪಾತಾಳ ಸೇರಿಸಿ ಶಕ್ತಿಶೋಧ

<p><em>ನಾಗೇಶ ಹೆಗಡೆ</em></p>.<p>ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡದ ಮಾಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ‘ಬೌರಾಕೆಬೌಗೌ’ ಹೆಸರಿನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬನ್ನಿ.ಜಗತ್ತಿನ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ವಿದೆ. ಆದರೆ, ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಊರನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಆ ದೇಶದ ಬಹಳಷ್ಟು ಊರುಗಳ ಹೆಸರಿನ ತುದಿಗೆ ...ಬೌಗೌ ಎಂತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ನೌಮೌಬೌಗೌ, ಜಿಬ್ಲೆಬೌಗೌ, ಬೆಲೆಕಾನ್ಬೌಗೌ, ಕಲೀಫಾಬೌಗೌ, ಸೊಗಲೊಂಬೌಗೌ- ಹೀಗೆ. ಪಕ್ಕದ ಬುರ್ಕಿನಾಫಾಸೊ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬೌಗೌಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ. ಬೌರಾಕೆಬೌಗೌ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ 1,500 ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಜನಕ ಅನಿಲದಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಗೆಯಿಲ್ಲ, ಮಸಿ ಇಲ್ಲ; ಈ ಅನಿಲವನ್ನು ಉರಿಸಿದಾಗ ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಆವಿಯೇ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನೇ ತಂಪಾಗಿಸಿ ಕುಡಿಯಲೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತ ವಾಗಿ ಜಲಜನಕದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಸೂಸುತ್ತಿದೆ, ಒಲೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಶುದ್ಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಏಕೈಕ ಜಾಗತಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅದು.</p>.<p>ಭೂಮಿಗೆ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ನೀರು, ನಸೀಬಿದ್ದರೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಸಿಗುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಮಾಲಿ ದೇಶದ ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನೆಲದಾಳದಿಂದ ಜಲಜನಕವೇ ಜಿನುಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲು ಒಂದು ಚೋದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಹಳೇ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೈದನೊಬ್ಬ ಕೂತು ಸಿಗರೇಟು ಸೇದಲೆಂದು ಕಡ್ಡಿಗೀರಿದ. ಅದರ ಕಿಡಿಯಿಂದ ಬಾವಿಗೇ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದು ದಗದಗ ಉರಿಯಿತು. ಬೆಂಕಿ ಆರಿ ತುಸು ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕಿಡಿ-ಗೇಡಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿದಾಗ ಪುನಃ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮಾಲಿ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶವಾದರೂ ಆಊರಿಗೆ ಶಕ್ತಿತಜ್ಞರು ಬಂದರು. ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಸರುತ್ತಿರುವ ಜಲಜನಕ ಶೇ 98ರಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆದು ಜನರೇಟರ್ ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಅದು ಹೊಸದೊಂದು ಶಕ್ತಿಮೂಲದ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡಿತು.</p>.<p>ನೆಲದಾಳದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾದರೂ ಅದನ್ನೊಂದು ರಗಳೆ ಅನಿಲವೆಂದೇ ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾತೈಲ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಮುಂತಾದ ಕೊಳಕು ಪಳೆಯುಳಿಕೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ ಭೂಮಿಯ ಜ್ವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏರುತ್ತದೆಂದು ಗೊತ್ತಾ ಗಿದೆ. ಈಗಂತೂ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ತಿಕ್ಕಲು ದೊರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ದೇಶವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು ಹೋಗಿಸಕಲಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಧನದ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡಲೂಬಹುದು! ಈ ಅವಾಂತರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನು 25–30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಿಗಿಂತ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಇಂಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ತರಾತುರಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗಾಳಿ+ಬಿಸಿಲು ಸಾಲದೆಂದು ಹೊಸ ಹೊಸ ಪರಮಾಣು ಸ್ಥಾವರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುರೇನಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನೀರಲ್ಲಿರುವ ಜಲಜನಕದ ಪರಮಾಣುಗಳನ್ನು ಬಲವಂತದಿಂದ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಂದು ಅಂಥ ‘ಫ್ಯೂಶನ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್’ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪೈಪೋಟಿ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ನೆಲದ ಕೆಳಗೆ ಆಳದ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಅಲ್ಲಿನ ಭೂಶಾಖವನ್ನೇ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕೆಲಸವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಕೇಪ್ ಸ್ಟೇಶನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ಆಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ಅಡ್ಡಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ಕೊರೆದು ಭೂಶಾಖವನ್ನು ಉಗಿಯನ್ನಾಗಿ ಮೇಲೆತ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ಇದೀಗ ಗ್ರಿಡ್ಗೆ ಪೂರೈಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಭೂತಲದ ಜಲಜನಕ (ಜಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಹೈಡ್ರೊಜನ್) ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೀತೆಂದು ಶೋಧಿಸಲು ಭಾರೀ ಬಂಡವಾಳ ಹರಿದು ಬರತೊಡಗಿದೆ. ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಜಲಜನಕ ಅವಿತಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಸಾಂದ್ರವಾಗಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ತಾಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ-ಪಾತಾಳ ಒಂದಾಗಿಸಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆದಿದೆ. ಜಲಜನಕ ಅನಿಲ ಪಾತಾಳದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತದಾದರೂ, ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಭೂಲಕ್ಷಣ ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದುಅವಿತಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಂಥಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬಹು ದಾಗಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಜಲಜನಕ ತೀರಾ ಚಂಚಲ ಅನಿಲವಾಗಿದ್ದು ಪಾತಾಳದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಅದೆಷ್ಟೇ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಿದರೂ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ ಪುಸಕ್ಕೆಂದು ಜಾರಿ ಆಕಾಶ ಸೇರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ನೆಲದಾಳದ ಎಂತೆಂಥ ಶಿಲಾಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ತಂತಾನೇ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಶೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಖಂಡಗಳು ತಂತಮ್ಮೊಳಗೆ ಭಾರೀ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಸಿದ ತಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನಾದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೀರ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಶಾಖದಿಂದ ಪಕ್ಕಾದ ‘ಅಲ್ಟ್ರಾಮಾಫಿಕ್’ ಶಿಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸರ್ಪೆಂಟೀನ್ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲೂ ಜಲಜನಕ ಸಂಚಯ ಇದ್ದೀತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದು ನಿಜವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಎಣ್ಣೆರಂಗನ ಬೆಟ್ಟದ ಸುತ್ತಲಿನ ಖನಿಜಕಾಶಿಯಲ್ಲೂ ಜಲಜನಕ ಜಿನುಗಬಹುದು. (ಹಾಗೆಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕತ್ತಲ ಕಂದರಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಿಗೀರುವ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೋದೀರಿ ಜೋಕೆ!)</p>.<p>ಜಲಜನಕದ ನಾಲ್ಕು ‘ವರ್ಣಮಯ’ ಮುಖಗಳು ಹೀಗಿವೆ: ಅದನ್ನು ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲದಿಂದಲೂ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೊಳಕು ಆಕಾಶಕ್ಕೇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕಂದು ‘ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೊಜನ್’. ಆಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಕೊಳಕು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೆಲದೊಳಕ್ಕೆ ತೂರಿಸುತ್ತಲೇ ಜಲಜನಕ ವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿದರೆ ಅದು ತುಸು ಸುಧಾರಿತ ‘ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೊಜನ್’ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ, ಆವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ, ಆಮ್ಲಜನಕಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಜಲಜನಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸ ಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿ ‘ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೊಜನ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಸ್ತಾನ್ ಮರುಭೂಮಿಯ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಹೀರಿ ಅದಾನಿ ‘ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ’ ಕಂಪನಿ ಈ ವಿಧಾನದಿಂದಲೇ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಭೂತಲ ದಿಂದಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಜಲಜನಕವನ್ನು ಹೀರಿ ತೆಗೆ ಯುವುದು ‘ವ್ಹೈಟ್ ಹೈಡ್ರೊಜನ್’ ಅಥವಾ ‘ಗೋಲ್ಡ್ ಹೈಡ್ರೊಜನ್’ ಅಥವಾ ‘ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಜನಕ’ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಇಂಧನಕ್ಕೆಂದೇ 20 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರೀನ್ಹೈಡ್ರೊಜನ್ ಮಿಶನ್’ ಚಾಲೂ ಇದ್ದು, ಇದೀಗ ನೆಲದಾಳದ ಜಲಜನಕದ ಶೋಧಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ ಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸಮೀಕ್ಷಾ ತಂಡಗಳು ಹಡಗು, ವಿಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತಿನ ಕ್ಯಾಂಬೇಬೋಗುಣಿ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೊಬಾರ್ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವೆ.</p>.<p>ಬೌರಾಕೆಬೌಗೌ ಕುಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರೋಣ.ಅಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅತ್ತ ಧಾವಿಸಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಕತೆಗೆ ಕಾರಣರಾದರು. ಹೋಲಿಕೆಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದ ಮಾವಳ್ಳಿಪುರದ ತಿಪ್ಪೆಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲೂ ಏಳೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೇಆಗಿತ್ತು. ಚಿಂದಿ ಆಯುವ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಕಡ್ಡಿ ಗೀರಿಬಿಸಾಕಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜಿನುಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲ ದಿಂದ ನೀಲಿ ಜ್ವಾಲೆ ಹೊಮ್ಮಿತು. ತಮಾಷೆಗೆಂದು ಪಡ್ಡೆಹುಡುಗರು ಅಲ್ಲೇ ಒಲೆ ಹೊತ್ತಿಸಿ, ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ದೃಶ್ಯವೂ ಟೀವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆದರೆ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ನಗರ’ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ತಜ್ಞರೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಿ, ಕೊಳವೆ ಇಳಿಸಿ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲದ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಗಿಲ್ಲ ವೆಂದಲ್ಲ; ನಗರದ ಸುತ್ತಲಿನ 38 (ಅಧಿಕೃತ) ತಿಪ್ಪೆಗುಡ್ಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಮೀಥೇನ್ ಅನಿಲದ ಒಟ್ಟೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿವಿಯ ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗದಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ನಂದಿನಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ಇನ್ನೇನು ಪಿಎಚ್.ಡಿ. ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿದಾಗ ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ತುಸು ಎಚ್ಚತ್ತಂತಿದೆ. ಕಸದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೀರಿ ಸಿಲಿಂಡರಿಗೆ ತುಂಬುವುದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಸಿಕ್ಕಂತಾದೀತು.</p>.<p>ಶಕ್ತ ದೊರೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಆಚಿನ ಇಂಧನಕ್ಕೂ ಬಲೆ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರನ ಆಚೆ ಮಗ್ಗುಲಿನ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಹಿಮ, ನೀರು, ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಹೀಲಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಚೀನೀಯರು 2020ರಲ್ಲಿ ಮಾನವರಹಿತ ‘ಚಾಂಗ್-ಇ5’ ನೌಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಳಿಸಿ ರೋಬಾಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಹಾಶಯ ಆಗಲೇ ಸಿಡಿದೆದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾರ್ಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನು ಅದೇ ವರ್ಷ ಹೊರಡಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು.ಚೀನೀಯರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಇದೀಗನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ‘ಆರ್ಟೆಮಿಸ್’ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮುಗಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಧೀರರು ಅಲ್ಲಿಳಿದು ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಮ್ಲಜನಕವೂ ಸಿಗದ ಚಂದ್ರನೆಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಮೂಲವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹೂಡಲು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಸನ್ನದ್ಧವಾಗುತ್ತಿವೆ. ನೀರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಭಜಿಸಿ ಉಸಿರಾಟದ ಗಾಳಿಯನ್ನೂ, ಅಡುಗೆಗೆ ಇಂಧನವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೇನೋ.</p>.<p>ಚಂದ್ರನ ಕಲ್ಲು ಮರಳಿನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂಥದೇ ಇಂಧನವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಗರ-ಪಟ್ಟಣಗಳ ಹಿತ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಹೂತಿರುವ ನಿಧಿಯನ್ನೇ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಉರಿಸುವಂತಾದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಭೂಮಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260409-51-1786723807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>