ಮೂಳೆ ಕಸಿ: ಜೀವನಿರೋಧಕ ಲೇಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಮಂಗಳೂರು: ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎನ್ಐಟಿಕೆ) ಸಂಶೋಧಕರು ಮೂಳೆ ಕಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಜೀವನಿರೋಧಕ (ಆ್ಯಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್) ಲೇಪನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದು, ಸುಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು ಜೈವಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾದ, ದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>'ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಮೊಣಕಾಲುಗಳ ಕೀಲು ಮೂಳೆ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಇದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. 'ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದ ಈ ದೇಸಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೂಳೆ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಸಹಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾಕರ್ ಸಿ. ಜಂಬಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೀಪ್ ಶಂಕರ್ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮೂಳೆ ಕಸಿ ಬಳಿಕ ಸೋಂಕು ತಗಲುವಿಕೆ, ಜೋಡಿಸಿದ ಕೀಲು ಮೂಳೆಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುವುದು ಮುಂತಾದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಗೆಹರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಲೇಪನವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಕ್ಸಿ-ಫ್ಯುಯೆಲ್ (ಎಚ್ವಿಒಎಫ್) ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮೂಲಕ ಮೂಳೆ ಕಸಿಗೆ ಬಳಸುವ ಸಾಧನಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಇದು ಆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವನಿರೋಧಕ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಳೆ ಕಸಿ ವಿಧಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಭರವಸೆದಾಯಕ. ವೆಚ್ಚವನ್ನೂ ಇದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬಲ್ಲುದು. ಸಂಶೋಧನಾ ತಂಡವು ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಡೀಪ್-ಟೆಕ್ ನವೋದ್ಯಮವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಕೈಗೆಟಕುವ ದರಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಹಾರೊಪಾಯ ತಲುಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ' ಎಂದು ಎನ್ಐಟಿಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>