ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ

ಮಂಗಳೂರು: ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ (ಎನ್ಐಟಿಕೆ) ವತಿಯಿಂದ 'ನೊಮೆಡ್' ಎಐ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಕಡಲತೀರದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ, ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗದ ವೇಳೆ ಬಳಸುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 'ನೊಮೆಡ್' ವಿನ್ಯಾಸ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗುವುದರಿಂದ, ವಿಪತ್ತು ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಡಲತೀರ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಂಪರ್ಕ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ. ನೊಮೆಡ್ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆರವಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಎಐ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಗ್ರಿಡ್, ಸೌರ ವಿದ್ಯುತ್, ಯುಪಿಎಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡೀಸೆಲ್ ಜನರೇಟರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫೈಬರ್, ಬ್ರಾಡ್ಬ್ಯಾಂಡ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವೆ. ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮತ್ತು ಕಡಲ ವಿಜ್ಞಾನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅಸೊಸಿಯೇಟ್ ಫ್ರೊಫೆಸರ್ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಯು ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಎನ್ಐಟಿಕೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪದ್ಮಾನಂದ ವಾರಿಯರ್ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನೆರವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ