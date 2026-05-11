ನರಕೋಶ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ‘ಅರುಳು ಮರುಳು’

ಮೈಸೂರು: 'ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿನ ನರಕೋಶಗಳು ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಅರುಳು ಮರಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಿದುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಶೋಧಕಿ ಪ್ರೊ.ಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ 'ಸುರುಚಿ ರಂಗಮನೆ'ಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ 'ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಜೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 'ಅರುಳು ಮರುಳು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದರು.

'ಡಿಮೆಂಶಿಯಾ ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬಗೆ. ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಟೀನುಗಳು ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಿದುಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಸುವ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾರಣ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಮರೆಗುಳಿತನದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಸಂಬದ್ಧ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶಿಸ್ತಿನ ಬದುಕು, ರಕ್ತ ಹಾಗೂ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಾರದ ಹಾಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಿದುಳನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿರಿಸುವ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ