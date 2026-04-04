ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ನೆರವು: ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್

ಮೈಸೂರು: 'ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಲಿದೆ' ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಆಹಾರ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ) ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಮಾರೋಪ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ ಅವರು, 'ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಎಲ್ಲರ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು.

'ನವೋದ್ಯಮಗಳು ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಉದ್ಯಮಗಳು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಲು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಪರಿಸರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.

ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ: 'ಮೌಲ್ಯಯುತ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಕೌಶಲಗಳೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿಯ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಅಧೀನದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಐಐಎಂ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಜಮ್ಮು ಐಐಎಂಗಳೂ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ನೆರವಾಗಲಿವೆ' ಎಂದರು.

'ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ದೇಶದ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ, ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ರೆಸಿಪಿಗಳ ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೊ ತಯಾರಿಸಬೇಕು. ರೈತರು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಹಂಚಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸದೃಢ: 'ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ವಾತಾವರಣವು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ದೇಶದ ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐನಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕಾಣಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಕ್ರೀಡಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡೆಸಲು ಆಹಾರೋದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೆರವಾಗಬೇಕು' ಎಂದರು.

ವರ್ಚ್ಯುವಲ್ ಮೂಲಕ ಸಂಸದ ಯದುವೀರ ಕೃಷ್ಣದತ್ತ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಲಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಕೇಂದ್ರೀಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ಸಿಎಸ್ಐಆರ್) ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕಿ ಎನ್.ಕಲೈಸೆಲ್ವಿ, ಸಿಎಫ್ಟಿಆರ್ಐ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರೊ.ಗಿರಿಧರ ಪರ್ವತಂ, ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಐಆರ್ಸಿ) ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿತೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ಆಹಾರ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರೊ.ಚಿಂದಿ ವಾಸುದೇವಪ್ಪ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

'ಬಯೊನೆಸ್ಟ್' ಕಾವುಗೂಡು