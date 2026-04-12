‘ಜೀವಕೋಶದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯಮ’

ಮೈಸೂರು: 'ಪ್ರತಿ ಜೀವಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಭೌತವಿಜ್ಞಾನ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಕುವೆಂಪುನಗರದ ಸುರುಚಿ ರಂಗಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಸುರುಚಿ, ಕುತೂಹಲಿ–ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಸೈನ್ಸ್ ಸಂಜೆ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ'ಜೀವ ಮತ್ತುಫಿಸಿಕ್ಸ್' ಕುರಿತು ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಭೌತ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಚಲನೆ, ದೇಹದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಜೀವ ಇಲ್ಲದ, ಜೀವ ಇರುವ ವಸ್ತು ಎಂಬ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೇ ಭೌತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಯೂ ಜೀವಂತ ವಸ್ತುವೇ. ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾದರೆ, ಓಡಬೇಕಾದರೇ ಬಳಸುವ ಬಲ, ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭೌತ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆಸಕ್ತರು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಗೊಂದಲ ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>