ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ (ಅಂಬಾನಿ) ಕಳುಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಮೇ 27ರಂದು ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ರಾಕೆಟ್‌ ಅಂಬಾನಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ. 'ಮೇ 27ರಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ರಾಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ನೆಲದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಸಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜಿಮ್‌ ಬ್ರಿಡೆನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

2011ರ ಜುಲೈನಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂಬಾನಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ರಷ್ಯಾದ ಸುಯುಜ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.

ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್‌ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ನಡುವೆಯೂ ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಮೇನಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಂಬಾನಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮಿಷನ್‌ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾದ ರಾಬರ್ಟ್‌ ಬೆನ್‌ಕೆನ್‌ ಮತ್ತು ಡೌಗ್ಲಾಸ್‌ ಹರ್ಲೆ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ 'ಫಾಲ್‌ಕನ್‌ 9' ರಾಕೆಟ್‌ ಮೂಲಕ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲಾನ್‌ ಮಸ್ಕ್‌ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲು 'ಕ್ರೂ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌' ಗಗನನೌಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ಫಾಲ್‌ಕನ್‌ ರಾಕೆಟ್‌ ಮುಂಭಾಗದ ತುದಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್‌ ಗಗನನೌಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.

