ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ 38 ವರ್ಷದ ಹಳೇ ಉಪಗ್ರಹ: ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು?

ಕೇಪ್ ಕ್ಯಾನವೆರಲ್ (ಅಮೆರಿಕ): 38 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾದ ನಾಸಾ ಉಪಗ್ರಹವೊಂದು ಈ ಭಾನುವಾರ ಆಗಸದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ.

ಉಪಗ್ರಹ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ ಅಪಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದೆ. 2,450 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕದ ಉಪಗ್ರಹವು ಭೂಮಿಯ ವಾತಾವರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಲೇ ಬಹುಪಾಲು ಉರಿದುಹೋಗಲಿದೆ. ಆದರೂ, ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳಷ್ಟೇ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ.

NASA’s retired Earth Radiation Budget Satellite (ERBS) is expected to reenter Earth’s atmosphere after almost 40 years in space.

