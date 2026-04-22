ಅಂಗಾಂಗ ಮುದ್ರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕ್ರಾಂತಿ

<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 15ರಿಂದ 20ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನ. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಂಗಗಳಿದ್ದರೆ (ಉದಾ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ) ಒಂದನ್ನು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣದ ಅನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಸುಮಾರು 5500 ಮಂದಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ! ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು (ಸುಮಾರು 4700 ಮಂದಿ) ಮೂತ್ರಪಿಂಡಕ್ಕೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕಸಿಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 378000 ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಸಿ, ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾದರೂ, ಅದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವುದು ದಾನಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಂಗಾಂಶ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸಾವಿಗೀಡಾಗುವವರೆಲ್ಲರ ಬಂಧುಗಳು ಶವದ ಅಂಗಾಂಗದಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಸಿಗಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು ಈಗ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಅಂಗಾಂಗ ದೊರೆಯದೆ ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರುಗಳು ಕೂಡಿ ‘ಅಂಗಾಂಗ ಮುದ್ರಣ’ ಅಥವಾ ‘ಆರ್ಗನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್’ ಎಂಬ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ! ಇದು ‘ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಔಷಧವಿಜ್ಞಾನ’ (‘ರಿಜನರೇಟೀವ್ ಮೆಡಿಸಿನ್’) ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಗಾಂಗ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಅಂಗವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವುದು ಈ ತಂತ್ರದ ಉದ್ದೇಶ. ಇದೀಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ತಂತ್ರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಮಾನವಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅಂಗಾಂಗ ಮುದ್ರಣವು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಜೈವಿಕ ಮುದ್ರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಎಂಆರ್ಐ ಅಥವಾ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಗಳಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅಂಗವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಲೋಹದ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ವಸ್ತುಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಜೈವಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಜೀವಂತ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮೂಲತತ್ತ್ವ. ಕೆಲವು ಹೈಡ್ರೊಜೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಜೀವಕೋಶಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಬಾಹ್ಯಕೋಶೀಯ ಮಾತೃಕೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಮೊದಲ ಹಂತ. ಈ ಮಾತೃಕೆ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬಂಧಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಕ್ಕೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭೇದನೆಗೊಳ್ಳದೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಭ್ರೂಣಕೋಶಗಳಂತೆಯೇ ಇರುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವನ್ನು ‘ಕಾಂಡಕೋಶಗಳು’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳಾಗಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳಾಗಿ ವಿಭೇದನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಶರೀರದಿಂದ ಕಾಂಡಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಆಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಂತರ ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದರಂತೆ ಪದರಪದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೀಗೆ ಪದರ ಪದರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ‘ಬಯೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್’ ಅಥವಾ ‘ಜೈವಿಕ ಮುದ್ರಣ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೋಶಪದರಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಬೆಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಆಮ್ಲಜನಕ ಹಾಗೂ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜೈವಿಕ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಬೆಳೆವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಂಗಾಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವುದು ಈ ತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತ. 2006ರಲ್ಲಿ ಶಿನ್ಯಾ ಯಮನಕ ಎಂಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಶೋಧಗಳು ಕಾಂಡಕೋಶಗಳಿಗೆ ಅಂಗಾಂಶ/ಅಂಗಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಪುನರ್ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು. ಯಮನಕ ಅವರ ಶೋಧಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪುನರ್ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಕೃತಕ ಆಹಾರ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂಗಾಂಶ-ಅಂಗಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದ ಅಂಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರೋಗಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಅಂತಿಮ ಹಂತ.</p>.<p>ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಮ, ಮೃದ್ವಸ್ಥಿ, ಮೂಳೆ, ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಯಕೃತ್ತಿನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಚರ್ಮದ ಭಾಗಗಳು ಸುಟ್ಟಗಾಯ ಹಾಗೂ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಉಳಿದ ಅಂಗಗಳ ಕಸಿ ಮಾಡಲು ರೋಗಿಯ ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಈ ಮುದ್ರಿತ ಅಂಗಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಶರೀರದ ನಾಳೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಸಧ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಹೃದಯ, ಯಕೃತ್, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಫಲಕಾರಿಯಾದರೆ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಅಂಗಕಸಿಗೆ ದಾನಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ!</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260422-51-59711929</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>