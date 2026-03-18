ವಿಜ್ಞಾನ: ಮಾಲಿನ್ಯವ ನಿವಾರಿಸುವ ತ್ಯಾಜ್ಯ

<p>‘ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು, ಮಲಿನಗೊಂಡಿರುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ಭಾರಲೋಹಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂತಹ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಸ್ತುವಾಗಬಲ್ಲದು ಹಾಗೂ ಫಸಲಿನ ಇಳುವರಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲದು’ ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚೀನಾದ ಶೆನ್ಯಾಂಗ್ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆ ತ್ಯಾಜ್ಯವೇ ‘ಡ್ಯಾನ್ಶೆನ್’ ಅಥವಾ ‘ರೆಡ್ ಸೇಜ್’ ಎನ್ನುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯದ್ದು. ‘ಸಾಲ್ವಿಯಾ ಮಿಲ್ಟಿರಿಯೋಜ್’ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಸಾಲ್ವಿಯಾನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲವಿರುವ ಇದರ ಬೇರನ್ನು ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸಸ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು. ರೂಢಿಯಂತೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಬೂದಿಯೂ ಮಣ್ಣನ್ನು ಫಲವತ್ತಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೆನ್ನಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚೀನೀ ಸಂಶೋಧಕರು ‘ಫಾಸ್ಫರಸ್ - ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಯೋಚಾರ್’ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ವಿಷಕಾರಿಲೋಹಗಳನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿ, ಭಾರಲೋಹಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸದ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಹಾಗೂ ನಗರೀಕರಣದಿಂದ ಸೀಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಜಗತ್ತನೇ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಈ ಭಾರಲೋಹಗಳು ನೀರು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡು, ಆಹಾರಸರಪಳಿಯನ್ನು ಸೇರಿ, ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನವುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಹಾರ ತಂತ್ರಗಳಾದ ರಾಸಾಯನಿಕ ವಿಧಾನ, ಅಯಾನ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೊದಲಾದವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತುಸು ದುಬಾರಿ ವಿಧಾನಗಳು. ಆದರೆ ಸಾಲ್ವಿಯಾ ಗಿಡದ ರಾಶಿಯನ್ನು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಿಟ್ಟು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಇಂಗಾಲ ಸಮೃದ್ದ ಬೂದಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಗ್ಗವೂ ಹೌದು, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯೂ ಹೌದು.</p>.<p>ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಿಲು ಅಥವಾ ಬೂದಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೆ ನೀರಿನ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಬಳಸಿದ್ದರೂ ಈ ವಸ್ತುವು ವಿಶೇಷ. ಹೇಗೆ ಎಂದಿರಾ? ಇದನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸುವಾಗಲೇ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಬೂದಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು 3K-BC ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಲ್ವಿಯಾ ಸಸ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಡುವಾಗಲೇ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿಲಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಬೂದಿಯ ಕಣದೊಂದಿಗೆ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಕೂಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ರಚನೆಯಲ್ಲೊಂದು ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಲೋಹಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂಧಿತವಾಗಬಲ್ಲದಂತೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ಮಣ್ಣು ಅಥವಾ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೂದಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಫಾಸ್ಫೇಟು ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಲವು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಲೋಹಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಫಾಸ್ಫರಸ್ - ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಯೋಚಾರ್ ಸುಮಾರು 362 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಸೀಸ ಹಾಗೂ 123 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಅನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿಶತ 48ರಷ್ಟು ಭಾರಲೋಹವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದಂತೆ. ಇದು ಹಿಂದೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇತರೆ ಬಯೋಚಾರ್ಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿಯಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.</p>.<p>ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ನೀರು ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಶನ್, ಫಾಸ್ಫೇಟಿನೊಂದಿಗಿನ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಆಮ್ಲಜನಕವಿರುವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಕೇಟಯಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ವಿಧಾನಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜರುಗುತ್ತವೆ. ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜರುಗಿ ಭಾರಲೋಹವನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರಲೋಹವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಲ್ಲಿ ಈ ಬಯೋಚಾರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಇದರ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಫಾಸ್ಫರಸ್ - ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಯೋಚಾರ್, ಆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದ, ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುವ, ಸೀಸ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಡ್ಮಿಯಂ ಭಾರಲೋಹಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಲೋಹಗಳನ್ನು ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಬಂಧಿಸಿತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥಾತ್, ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಭಾರಲೋಹಗಳಿಂದಾಗುವ ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಲೋಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಇಳಿಸಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು.</p>.<p>ಇನ್ನು, ಇದೊಂದು ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರದೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ‘ಲಿಗಸ್ಟಿಕಮ್ ಶುವಾನ್ಸಿಯಾಂಗ್’ ಎನ್ನುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರಲೋಹಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಸ್ಯವಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ - ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಯೋಚಾರ್ ಅನ್ನು ಅದರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಶತ 61ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊರಕುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧೀಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಪ್ರತಿಶತ 22ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಸ್ತುವು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದಾಯಕ ಎನ್ನಬಹುದು. ಭಾರಲೋಹವನ್ನು ನಿಶ್ವಲಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ ಸಸ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧಾನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಸುಸ್ಥಿರತೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯಗಳ ಉಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಯೋಚಾರ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ವೃತ್ತೀಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. <br />ಭಾರಲೋಹದಿಂದಾಗುವ ಮಾಲಿನ್ಯವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವುದರಿಂದ ಫಾಸ್ಫರಸ್ - ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಬಯೋಚಾರ್ನಂತಹ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕೃಷಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ವರದಾನವಾಗಬಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದು ಸಂಶೋಧಕರ ಆಶಯ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>