ವೈರಾಣುಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ ರಾಳ

<p>‘ದುರ್ಬಲ ವೈರಸ್ ತನ್ನ ಅತಿಥೇಯನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, ಸಬಲ ವೈರಸ್ ಆತನೊಂದಿಗಿರುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಖ್ಯಾತ ಪರಿಸರತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಲವ್ಲಾಕ್. ಕೃತಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ನಾರೊಂದು ರೋಗಾಣುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದೆ? ಇದು ನಿಜ.</p>.<p>ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವು ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ನ್ಯಾನೊ ಕಂಬಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆಯಾದಷ್ಟು ನ್ಯಾನೋ ರಚನೆ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಪದರ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಕಟು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬದಲು ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೊದಿಕೆ ವೈರಾಣುವಿನ ಹೊರಕೋಶವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಅದನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಪದರದ್ದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಲವೆನ್ನುವುದರ ಬದಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬಲ ಎನ್ನಬಹುದು.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಾಡುವ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ನ್ಯುಮೋನಿಯಾ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ಯಾರೈನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜ ವೈರಸ್-3 ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪದರವು ರೋಗಾಣುಗಳ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ತಾಸಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಶೇ 94ರಷ್ಟು ವೈರಾಣುಗಳು ನಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಪದರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿನ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವೆ ಇರದು. ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸಿದರಾಯ್ತು! ಇತರೆ ಸೋಂಕುನಿವಾರಕಗಳೇನೊ ಲಭ್ಯ. ಆದರೆ ಅವು ಬಹುತೇಕ ಗ್ರ್ಯಾಫಿನ್ (ಒಂದು ಪರಮಾಣು ದಪ್ಪದ ಇಂಗಾಲದ ರೂಪ) ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೋರಿಕೆಯ ಸಂಭವದ ಕಾರಣ ಮಾಸ್ಕ್, ಕೈಗವಸು ಹಾಗೂ ಗಾಗಲ್ ಧರಿಸಿ ಅಂಥವನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಆತಂಕ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಸ್ವತಃ ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೂ ಹಾನಿ. ಮೇಲಾಗಿ ಅವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು.</p>.<p>ಅಂದಹಾಗೆ, ಸೋಂಕುನಿವಾರಕಗಳು ಅಧಿಕ ಪ್ರಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಒರೆಸಬಹುದಾದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಪಡಿಸಬಹುದಾದಂತೆ ಇರುವುದು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ. ತೇವವು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಉಳಿದಿರಬೇಕು, ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣುಜೀವಿಗಳು ತಗುಲದಂತಿರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದೀಗ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ ವ್ಯಾಧಿಹರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ರೋಗಾಣುಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲತಃ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗುಣ ಅದೇ ಅಲ್ಲವೆ. ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನೂ ಹೊರಗೂ ಬಿಡದು, ಒಳಗೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದು. ಈ ಮೊಂಡುತನವನ್ನೇ ವೈರಾಣವನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲ! ಡೊಂಕು ಮೇಲ್ಮೈಯಾದರೆ ನ್ಯಾನೋ ಕಂಬಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಅಧಿಕವಾಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಈ ತೆಳುವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರಾಳವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧಿಕಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಪರಭಕ್ಷಕ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್’ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಪದರವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ, ಕಿರಿದಾದ ಆವರಣರಹಿತ ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆದಿದೆ. ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಮೇಲ್ಮೈಗಳನ್ನೂ ರೋಗಹರ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ತರಬಹುದೆ ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. v</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-51-1640999706</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>