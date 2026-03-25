ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ: ಮಾತೇ ವ್ಯಾಪಾರದ ‘ಏಜೆಂಟ್’

<p>ಭಾರತದ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಬಲ್ಲಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವೊಂದರ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ‘ಫಿನ್ಟೆಕ್’ ಕಂಪನಿ ರೇಝರ್ಪೇ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕವೃಂದ ಒಮ್ಮೆ ‘ವಾವ್’ ಎಂಬ ಉದ್ಗಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಯುಪಿಐ ಎಂಬ ಸುಲಭ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅನುಮಾನವೂ ಇಲ್ಲ ಎನಿಸಿತ್ತು.</p><p>ರೇಝರ್ಪೇ ಕಂಪನಿಯು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ: ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ‘ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಹಾ ಮತ್ತು ಸಮೋಸಾ ತರಿಸಿಕೊಡು’ ಎಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ. ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿತು. ಆ ಮೇಲೆ, ‘ಸರಿ! ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ?’ ಎಂದು ಕೇಳಿತು. ‘ಹೌದು’ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯುಪಿಐ ಪಿನ್ ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮುಗಿದುಹೋಗಿತ್ತು!</p><p>ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಟ್ರಿಕ್ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು.</p><p>ಇದು ಏಜೆಂಟಿಂಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನ ಚಮತ್ಕಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದು ಏ.ಐ. ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಯುಪಿಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇವೆರಡರ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ ಈ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ವ್ ಪೇ ಮೇಲೆ ರೇಝರ್ಪೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ‘ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಎಐ’ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಪಾವತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಡಬಹುದು. ಆ ಮೊತ್ತದ ಒಳಗಿನ ಖರೀದಿಗೆ ಪಿನ್ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹಿಂದಿನ ಚಾಲಕಶಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಪಿಸಿಐ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಡೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇಂಥದ್ದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಜಾರಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಎಐ, ಅಮೆಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಇಬೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಿಂಜರಿಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು.</p><p>ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಯುಪಿಐ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಏಜೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕವೂ ಇದೆ. ಪೇಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂನಲ್ಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗುವ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಮಹತ್ವದ್ದು ಎಂದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾವಿಸುತ್ತವೆ.</p><p>ಓಪನ್ಎಐ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲು ಓಪನ್ಎಐ ಶಾಪಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಒಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಅಮೆರಿಕದ ಎಟ್ಸಿ, ವಾಲ್ಮಾರ್ಟ್, ಶಾಪಿಫೈ ಇತ್ಯಾದಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದವು. ಆದರೆ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಬದಲಿಗೆ, ‘ಓಪನ್ ಎಐ’ನ ಚಾಟ್ಬೋಟ್ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅದರ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಅವರದೇ ಮೂಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ, ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ಹಾಗೂ ಅದ್ಭುತ ಎನಿಸಬಹುದಾದ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಭಾರತದ ಕಂಪನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೀಚರ್ನಿಂದ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಸೇಶನಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ನಿಂದ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ಗೆ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಐರೋಪ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.</p><p>ಬಹುಶಃ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ದಿನಗಳು ದೂರವಿಲ್ಲ. ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಲಯದ ದಿಗ್ಗಜ ಕಂಪನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಖಚಿತ.</p><p><strong>ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಕಳವಳ</strong></p><p>ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಪಾಯವೂ ಜೊತೆಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಯುಪಿಐ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಗೂ ರಿಸರ್ವ್ ಪೇ ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ನಾವು ತಿಂಗಳಿಗೆ<br>₹ 2,000 ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಒಂದು ಪೈಸೆಯನ್ನೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಅಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಪೇಮೆಂಟ್ನ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ರೇಂಜ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೋ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಈ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡದೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನಿಸಿದರೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಣಪಾವತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ,<br>ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಸುರಕ್ಷತೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>