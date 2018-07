2.8 ಟನ್ ಭಾರ ಹೊತ್ತು ದಾಖಲೆ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸೇರಿದ ರಷ್ಯಾದ ಗಗನನೌಕೆ

ಮಾಸ್ಕೊ: ಮಿಂಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ 3 ಟನ್ ತೂಕದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳ ಸರಕುಸಾಗಣೆ ಗಗನನೌಕೆಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದೆ. 2.8 ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಆಹಾರ, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಈ ಗಗನನೌಕೆ ದಾಖಲೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸೇರಿದೆ.

ಎಂಎಸ್-09 ಎಂಬ ಗಗನನೌಕೆ ಜುಲೈ10ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 3.51ಕ್ಕೆ ಕಜಕಿಸ್ತಾನದ ಬೈಕೊನೂರ್ ಕೋಸ್ಮೊಡ್ರೋಮ್‍ನಿಂದ ಉಡಾವಣೆವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ.

ARRIVAL! Traveling about 250 miles over the Tasman Sea between Australia and New Zealand, the unpiloted Russian Progress 70 cargo ship docked to the @Space_Station at 9:31pm ET. Watch: https://t.co/mzKW5uDsTi pic.twitter.com/HfB51po4cM

— NASA (@NASA) July 10, 2018