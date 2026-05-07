ಶಿಶು ಚರ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ: ಆಂಟೆನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ಶಿರ್ವ: ಬಂಟಕಲ್ ಮಧ್ವ ವಾದಿರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಶುವಿನ ಚರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಮೆಟಾಮೆಟಿರಿಯಲ್ ಆಧಾರಿತ,ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ ಅನನ್ಯ ಭಾಸ್ಕರ್, ದೀಪಾ ಕೆ. ಕರ್ಕೆರಾ, ಧನುಷ್ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮತ್ತು ನಿಶಾ ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಭು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಆಂಟೆನಾದ ಗಾತ್ರವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ತಯಾರಿಕೆಯು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್- ಚುಂಬಕೀಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಶಿಶುವಿನ ಚಲನವಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಆರಾಮದಾಯಕ ಬಳಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶಿಶುವಿನ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು.</p>.<p>ಈ ನವೀನ ಸಾಧನವು ಶಿಶುಗಳ ನಿರಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ, ಹೃದಯ ಬಡಿತ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ತೀವ್ರನಿಗಾ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಶುವಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ತಕ್ಷಣ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಶಿಶುವಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಸಂದೀಪ್ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೇಡಿಯೊ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಧರಿತ ಸಾಧನಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಆಂಟೆನಾವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂಟೆನಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>