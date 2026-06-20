ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಾಚೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆ

<p>ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ಅನುಭವಿಸುವ ಋತುಸ್ರಾವ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ ಗ್ರ್ಯಾವಿಟಿ(ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಒಂದೆಡೆ ಇರುವ ಬದಲು, ತೇಲಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ, ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರದ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೂ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಅಂದಾಜು 46 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ನಾಸಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಸ್ಯಾಲಿ ರೈಡ್ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆರು ದಿನಗಳ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನೂರು ಟಾಂಪೊನ್ಗಳು ಸಾಕಾಗಬಹುದೇ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಟಾಂಪೊನ್ಗಳು ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಋತುಚಕ್ರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಉಪಕರಣಗಳು. ಇಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಈ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಓದಿದಾಗ ನಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತ್ತು. ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇಷ್ಟೊಂದು ವರ್ಷಗಳು ಉರುಳಿದ ಬಳಿಕವೂ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದೂ ಸರಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಲಾಭರಹಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಯುವ ಜೆನ್ ಜ಼ಿಗಳ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಜೆನ್ ಜಿ಼ಗಳು ಎಂದರೆ, 1990ರ ದಶಕದ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2000ನೇ ದಶಕದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಈ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಎಂದರೆ 'ಋತುಚಕ್ರದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ'. ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಾದರೆ, ಋತುಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಹಿಳೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎದುರಾದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಅವಮಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅವಶ್ಯಕ ಋತುಚಕ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳು ಲಭಿಸಬೇಕು.</p><p>ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಯಾಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಈ ಗುಂಪಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ತಂಡ ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ - 01 ಅಥವಾ ಒಪಿ-01 ಎನ್ನುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದೆ. 2027ರಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ವರ್ಜಿನ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾರಾಟ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈಗ, ಸಬ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಹಾರಾಟ ಎಂದರೇನು? ಇದೊಂದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿನ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ಕಾರ್ಮನ್ ಲೈನ್ ಎನ್ನುವ, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಅಧಿಕೃತ ಗಡಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತೂಕಾರಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ದೇಹ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಭೂಮಿಯತ್ತ ಬರಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲದೆ, ಇದು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪರಿಭ್ರಮಣೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ.</p><p>ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಾಗ, ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತಂಡದ ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕಿ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಮಂಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಸ್ಪೇಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಋತುಸ್ರಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ಗೌರವ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳೂ ಒಳಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಂಜು ಬೆಂಗಳೂರು ಅವರು ಪ್ರಬಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಬಯೋ ಆ್ಯಸ್ಟ್ರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ (ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಅಧ್ಯಯನ) ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಾಸಾದಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹ ಸ್ಥಾಪಕಿಯಾದ ಪ್ರಿಯಾ ಅಭಿರಾಮ್ ಅವರೊಡನೆ, ಮಂಜು ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ, ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎನ್ನುವ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಾನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತು ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾಗಿ ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕುರಿತ ತನ್ನ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಋತುಚಕ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತ ಅಧ್ಯಯನ ಹೀಗೆ ಜೊತೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಯೋಜನೆಯ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದಕ್ಕೆ ತನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹಾರಾಟ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲಿರುವ ವರ್ಜಿನ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಟಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಸಹ ಈ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಆ್ಯಂಬರ್ ಫಾವರೆಘ್ ಅವರು ಈ ಯೋಜನೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರೂ ಗಮನ ಹರಿಸಿರದ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳತ್ತ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಳಿಸುವ ಜ್ಞಾನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನೆರವು ನೀಡಲಿವೆ.</p><p>ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಋತುಚಕ್ರವನ್ನು ನಿಲುಗಡೆಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಯುಐಡಿ ಎನ್ನುವ ಸಣ್ಣ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ, ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಆರಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.</p><p>ಈ ಮಾಹಿತಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಬಹುತೇಕ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಮಂಜು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದು.</p><p>ಅತಿಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುವುದೂ ಸಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸ್ಥಳಗಳ ಅವಕಾಶ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭವಿಷ್ಯದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕುತೂಹಲಕರ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ, ಈ ಸಂಶೋಧನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೂ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ಮಂಜು ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಹೀರುವಿಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನೈಜ ಋತುಸ್ರಾವದ ರಕ್ತದ ಬದಲು, ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿವೆ. ಇದು ತಪ್ಪಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇಂದಿಗೂ, ಅಮೆರಿಕದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲೂ 20% ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಆಪರೇಷನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಂಡ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಯೋಜನೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ನಡೆದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಆಶಾ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಂಜು ಅವರು ಕನಿಷ್ಠ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಋತುಸ್ರಾವ ಹೇಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಕುರಿತು ಜನರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆ ವೀಡಿಯೋ ಋತುಸ್ರಾವದ ಕುರಿತ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿ, ಮುಕ್ತ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಾದಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p><strong>(ಲೇಖಕರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕ)</strong></p> .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>