ಭಾನುವಾರ, 3 ಮೇ 2026
ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ 'ದೃಷ್ಟಿ' ಉಪಗ್ರಹ ಯಶಸ್ವಿ ಉಡ್ಡಯನ

ಪಿಟಿಐ
Published : 3 ಮೇ 2026, 10:10 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್‌ಅಪ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್‌ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 
ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು
ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಗ್ರಹದ ವಿಶೇಷತೆ
ಇದು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಒಪ್ಟೋಸಾರ್ (OptoSAR) ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿವಿಧ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ
ಈ ಉಪಗ್ರಹವು ರಕ್ಷಣೆ, ಕೃಷಿ, ಭದ್ರತೆ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಗರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
IndiabengaluruEarthSatelliteStartupSpaceX rocketCALIFORNIA

