ನವದೆಹಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ' ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಿಂದ ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಫಾಲ್ಕನ್ 9 ರಾಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡ್ಡಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದೃಷ್ಟಿ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಒಪ್ಟೋಸಾರ್ (OptoSAR ) ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೊ-ಆಪ್ಟಿಕಲ್ (ಇಒ) ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅಪರ್ಚರ್ ರೇಡಾರ್ (ಎಸ್ಎಆರ್) ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಒ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶುಭ್ರವಾದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಎಸ್ಎಆರ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ರೇಡಾರ್ ಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸುಯಶ್ ಸಿಂಗ್, 'ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಗ್ರಹ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದರತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಪ್ಟೊಸಾರ್ ಪೇಲೋಡ್ ಮೂಲಕ ದೊರೆಯುವ ವಿಭಿನ್ನ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಪಗ್ರಹ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಪರಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ದತ್ತಾಂಶ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಈ ಉಪಗ್ರಹ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿ-ಬಳಕೆಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹವಾಗಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣೆ, ಭದ್ರತೆ, ಕೃಷಿ, ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸಾಗರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಸ್ರೋದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಭಾರತದ 29 ಸಕ್ರಿಯ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರಕವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಮಿಷನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು 10 ಉಪಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸ್ಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೃಢವಾದ ಭೂ ವೀಕ್ಷಣಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ.