ಸೂಲಿಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ದಿನ

ಸೂಲಿಬೆಲೆ(ಹೊಸಕೋಟೆ):'ನಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಜನ ನೀರು ಅಮೂಲ್ಯ ಮಹತ್ವ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಬ್ರಮಣಿ ಹೇಳಿದರು.

ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರಾಯುವ ಭಾರತ್, ಜೇನುಗೂಡು ರೂರಲ್ ಡೆವಲ್ಪಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಏಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಅಂರ್ತಜಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬದುಕೇ ಕಾರಣ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜಲ ಮಲಿನಗೋಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.

ಜಲಗಾರರಾದ ಲೋಕೇಶ್, ಮೂರ್ತಿ, ನರಸಿಂಹ, ಅರುಣ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಜೇನುಗೂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ.ಎಂ.ಚೌಡೇಗೌಡ, ವಾಟರ್ ಎಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಧು, ಎಂ.ಆರ್.ಉಮೇಶ್, ವಸಂತಕುಮಾರ್, ಜಿಯಾವುಲ್ಲಾ, ಸೈಯದ್ ಮಹಬೂಬ್, ನಯಾಜ್ ಖಾನ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಲೆಕ್ಕಿಗ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ , ವಾಣಿ, ಪಿಳ್ಳಣ್ಣ ಇದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260329-15-1017705409