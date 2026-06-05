ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕನ ಮಗ ಈಗ ರಾಕೆಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ !

<p>ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತಂದೆ, ಕಡುಬಡತನ, ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊರತೆ... ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಎದುರಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ ನಡೆದು ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹುಡುಗ ಈಗ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಡಾ.ಆನಂದ್ ಮೇಗಲಿಂಗಂ ಸದ್ಯ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪುಟ್ಟ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಆನಂದ್ 'ಸ್ಪೇಸ್ ಜೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಎನ್ನುವ ಕಂಪನಿಯನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆನಂದ್ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಪಾಲುದಾರ ಎಂಬಂತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಇವರ ತಂದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.</p><p>ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ಆನಂದ್, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮಿಷ್ಟದ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಸೇರಿ, ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p><strong>ಮಿಷನ್ RHUMI-2024</strong></p><p>ಡಾ. ಆನಂದ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ (ಚಲಿಸುವ ಟ್ರಕ್) ಮೂಲಕ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ RHUMI-1 ಮರುಬಳಕೆಯ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು 2024ರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಉಡಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ‘ಡಾ. ಎ.ಪಿ.ಜೆ. ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್’ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ 150 ಪಿಕೋ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. </p><p>ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಸಂಸ್ಥೆ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್’ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ 6 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಉಪಗ್ರಹಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕುರಿತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.</p><p><strong>ವೀಸಾ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದ ಆನಂದ್</strong></p><p>ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಆನಂದ್ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಸಾಗೂ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇವರ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ರಾಕೆಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶೇಷ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ ಕೇವಲ 23 ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಇವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕವೇ ಅವರಿಗೆ ವೀಸಾ ನೀಡಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಾಸಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನಾಸಾ ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕಮಾಂಡರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮರುಬಳಕೆ ರಾಕೆಟ್ಗಳ ಮಿಷನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕುರಿತೂ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p><strong>ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲಿಗೆ ಸಜ್ಜಾದ ‘ಸ್ಪೇಸ್ ಜೋನ್ ಇಂಡಿಯಾ’</strong></p><p>ಮಿಷನ್ ಚೆನ್ನೈನಿಂದ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಭಾರತದ ಮೊದಲ RHUMI ಟ್ವಿನ್ ಖಾಸಗಿ ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಇವರ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದುವರಿದ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಉಪಗ್ರಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಉಡಾವಣಾ ವೇದಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ರಕ್ಷಣಾ-ಆಧಾರಿತ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ.</p><p>‘ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಕೇವಲ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವಂತಹ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು’ ಎಂದು ಆನಂದ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>