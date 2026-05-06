<p>ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಲೋಕದ ಹೊರ್ಮೋಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ‘ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ’ - ‘ಟೈವಾನ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ’.</p>.<p>ಇಂದು ನಾವು ಬಳಸುವ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಮೊಬೈಲ್, ಕಾರು, ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್, ಟಿವಿ – ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸುವ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿವೆ ಎಂದಾಯಿತು!</p>.<p>ಭಾರತಕ್ಕಿಂತ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ದೇಶವಾದ ತೈವಾನಿನ ಈ ಕಂಪನಿಯು ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದೆಯೂ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಬ್ಬೇರಿಸುವ ವಿಷಯವೇ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಹಲವಾರು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ‘ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್’ ಕಂಪನಿಗಳ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದು ತೈವಾನಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಮೊರಿಸ್ ಚಾಂಗ್, ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು 1985ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ‘ತಾವು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮದು ಕೇವಲ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕ’ ಎನ್ನುವುದು ಶುರುವಾದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ವ್ಯಾಪಾರನೀತಿ. ಈ ಕಂಪನಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ್ಯಪಲ್, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಓಪನ್ಎಐ, ಅಮೇಜಾನ್, ಮೆಟಾ, ಗೂಗಲ್ ಮುಂತಾದ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲವೆನೋ? ಇಂಟೆಲ್, ಎಎಮ್ಡಿ, ಎನ್ವಿಡಿಯಾ, ಆ್ಯಪಲ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಸುವವರು ಯಾರು? ಇದೇ ಕಂಪನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ – ಎಲ್ಲವೂ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು–ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ, ಜಗತ್ತು 2G, 3G, 4G; ಈಗ 5G ಕಾಣುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ ಎನ್ನಬೇಕು. ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅಂದು ಹಸಿಹಗಲಲ್ಲೇ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತವಾದಂತೆ! </p>.<p>ನಮ್ಮ ಕೂದಲೆಳೆಯು 20,000-80,000 ನ್ಯಾನೊ ಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಈ ಕಂಪನಿಯು ತಯಾರಿಸುವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾತ್ರವೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಸುಮಾರು 10-15 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್! ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಾತ್ರದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಎಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು? ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಯಂತ್ರವೂ ನೂರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಸ್ತಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯು ಹೇಗೆ, ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ದೂಳು ತುಂಬಿದ ಬೀದಿಯ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೂರಾರು ಕೋಟಿಗಳ ಸಾವಿರಾರು ಮಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ಅಣುಗಾತ್ರದ ಚಿಪ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಇಷ್ಟು ಹಣವ್ಯಯ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 7 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ಗೂ ಕಡಿಮೆ ಶ್ರೇಣಿಯ ಚಿಪ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಪಾಲು ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. (7nm, 2nm – ಎನ್ನುವುದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಗಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಶ್ರೇಣಿಯ ಹೆಸರು; ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐಫೋನ್ 15, 16, 17 ಇದ್ದ ಹಾಗೆ.)</p>.<p>ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಪಯಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸುನಾಮಿಯ ಮೇಲೆ ತೇಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಬಳಸಿದ ಒಂದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೂ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಿದ್ದವು. ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ 3ರಿಂದ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಗಾತ್ರದ ಚಿಪ್ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಕಂಪನಿಯು ‘ಇಮ್ಮರ್ಷನ್ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ’ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದು 2000ನೆಯ ಇಸ್ವಿಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ತಾಮ್ರದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕಂಪನಿ ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. ಲೆಥೋಗ್ರಾಫಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಗಾತ್ರದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ತಯಾರಿಕೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. HKMG (High-K metal gate) ಹಾಗೂ Fin FET (Fin Field Effect Transistor) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ 10 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿತು. ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ‘ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ’ ಅಥವಾ ‘ಇಯುವಿ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ’.</p>.<p>ಮನುಷ್ಯ ತಯಾರಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೆಂದರೆ ಅದು ‘ಇಯುವಿ ಲಿಥೋಗ್ರಾಫಿ’ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ 7ರಿಂದ 3 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಸರಣಿಯ (12-50 nm) ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಬ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್, ಇಂಟೆಲ್ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾವು ತೈವಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸದೇ ಇರಲು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ತೈವಾನಿನ ‘ಸಿಲಿಕಾನ್ ಶೀಲ್ಡ್’ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯು 2 ನ್ಯಾನೋ ಮೀಟರ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲು ಶುರುಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು ನ್ಯಾನೋಶೀಟ್ ಎನ್ನುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದೊಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಲೇಖನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವಿರುವ ಎಐ ಲೋಕದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿ.</p>.<p>ಎಐ ಕಂಪನಿಗಳ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಜಿಪಿಯುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ? ಒಂದು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಮಿಲಿಮಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ! ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ, ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ನ ಗಾತ್ರವೆಂದರೆ ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಜಿಪಿಯುವುನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ, ಕೂದಲಿಗೂ ಲಕ್ಷಪಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೂರಿಸುವುದೇ ಟಿಎಸ್ಎಮ್ಸಿಯ ಅದ್ಭುತ ಶಕ್ತಿ!</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>