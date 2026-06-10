ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್: ಕ್ವಾಂಟಂ ವಿಸ್ಮಯ!

<p>ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ವಾಯುಸೇನೆಯ ‘ಏರ್ಮ್ಯಾನ್’ನನ್ನು ಸಿನಿಮಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಚಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲೊಂದು.</p>.<p>ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ‘F-15E’ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವನ್ನು ಇರಾನ್ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿತು; ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ ಹಾಗೂ ವೆಪನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫೀಸರ್ (ಏರ್ಮ್ಯಾನ್) ಇಬ್ಬರೂ ಆ ಕ್ಷಣ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧವಿಮಾನದಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಮೂಲಕ ತಲುಪಿದ್ದು ವೈರಿಯ ನೆಲವನ್ನು. ಇದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮೆರಿಕದ ಸೈನ್ಯವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಪೈಲಟ್ನನ್ನೇನೋ ರಕ್ಷಿಸಿತು, ಆದರೆ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಜ್ಜಾಗಿ ಸಿಐಎ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಮರುದಿನ. ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆ ಯೋಧನು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಮಾಡಿ ಗಿಡಪೊದೆಗಳ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಈತನಿಗಾಗಿ 36 ತಾಸು ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕ – ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ತುಕಡಿಗಳ ಶೋಧ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಇರಾನಿಗೆ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿ ತನ್ನ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ನನ್ನು ಸಿಐಎ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಜಗತ್ತಿನೆದುರಿಗೆ ತರದ ಹೊಚ್ಚ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ – ’ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್’! ಆ ಸೈನಿಕ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದೇ, ತಾಪಡತೋಪ್ ಅಮೆರಿಕದ ನೇವಿ ಸೀಲ್ಸ್ ಯೋಧರು ಧರೆಗಿಳಿದು ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಕಾದಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು; ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳ ದೊಡ್ಡ ದಂಡೇ ಬಂತು; ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏರ್ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದರು. ಇರಾನ್ ಪಡೆಗೆ ಕಾಣದ ಆ ಏರ್ಮ್ಯಾನ್ ಸಿಐಎ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕುತ್ತರ - ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾಂತಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕೃತಕಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಉಪಕರಣ: ‘ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್’! ಜಗತ್ತಿನೆದುರಿಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ; ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನಾರಿಗೂ ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಲಭಿಸಿಲ್ಲ!</p>.<p>‘ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್’ ಎನ್ನುವುದು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನೊಳಗೆ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಟ್ಟ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ. ಅವರ ದಾವೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 50–55 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೇವಲ ಹೃದಯಬಡಿತದ ತರಂಗಗಳನ್ನಾಲಿಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಹುಡುಕಬಹುದಂತೆ. ‘ಹೃದಯವು ಕಂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಪಾತಾಳದಲ್ಲೇ ಇರಿ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಬಲ್ಲೆವು’ ಎಂದು ಎದೆತಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಮೆರಿಕ ಗರ್ಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾಂತಮಾಪಕ ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ – ಎರಡರ ಸಮಾಗಮ! ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಪ್ರತಿ ಬಡಿತದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಾಗಿ, ಅದು ಸ್ನಾಯುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹರಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಚಲಿಸುವ ವಿದ್ಯುದಾವೇಶವು ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ; ಇದನ್ನು ‘ಮ್ಯಾಗ್ನಟೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಪಾರಂಪರಿಕ ಕಾಂತಮಾಪಕವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಾಂತಮಾಪಕವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಭ್ರಮಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಅತಿವಾಹಕದಲ್ಲಿನ ತಾಮ್ರದ ಜೋಡಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಅಳೆಯಬಲ್ಲದು. ಗಣಿಗಾರಿಕೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ತೊಡಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯ ಸಂವೇದಕ ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯ ತಾಪಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು; ಅಂದಾಗಲೇ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಈ ತೊಡಕಿಗೆ ಪರಿಹಾರವೇ ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಬಹುದೆನ್ನಲಾದ ‘ನೈಟ್ರೋಜನ್ ವೆಕೆನ್ಸಿ ಡೈಮಂಡ್’ (ಎನ್ವಿಡಿ). ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೃತಕವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವಜ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೋಷಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಆ ದೋಷಗಳಿಗೆ ‘ಎನ್ವಿ ಕೇಂದ್ರ’ಗಳೆಂದು ಗುರುತು. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವೇದನಾಶೀಲವಾಗಿರುವ ಪರಮಾಣುಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾದಾಗ, ಎಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದ ಬಡಿತದಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವುಂಟಾದಾಗ ಎನ್ವಿ ಕೆಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಲೇಸರ್ ಬೆಳಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುತ್ತದೆ; ಈ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.</p>.<p>ಕೇವಲ ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಂತಮಾಪಕದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿತರೆ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಿತ್ತಿಯಾದ ಅಥವಾ ಇನ್ನಾವುದೇ ಮೂಲದ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳೂ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವುದು. ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಯ ಹೃದಯಬಡಿತವೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾದ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಜೈವಿಕ ಲಯದಿಂದ ಹೃದಯದ ವೀಣೆ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ; ಆ ರಾಗಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಮೂಡುವುದು ಸಹಜ. ಇದನ್ನೇ ‘ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ’ ಎನ್ನುವುದು. ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ‘ನ್ಯೂರಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್’ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ದೀರ್ಘ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾಂತಮಾಪಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಷ್ಟೇ ಶಬ್ಧಗಳಿದ್ದರೂ ಗೋಸ್ಟ್ ಮರ್ಮರ್ ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಲ್ಲದು!</p>.<p>ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಜೈವಿಕ ಕಾಂತೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತು. ಹೀಗೆಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಉತ್ತರವು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದಲೇ ಬರಬೇಕು!</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-51-1530979722</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>