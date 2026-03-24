‘ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ’

ಯಳಂದೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆಸ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾವನ ಬುದ್ಧ ವಿಹಾರದ ಬಂತೇ ಬುದ್ಧರತ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಧಮ್ಮ ದೀಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬುದ್ಧ ರತ್ನ ಬಂತೇಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಭಗವನ್ ಬುದ್ಧರ ತತ್ವ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಬುದ್ಧ ಜಾತಿ, ಮತ, ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದೆ, ಸಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷರದಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರು ಹಾಗೂ ಶೋಷಿತರನ್ನು ಮೇಲೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮಹತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಸನಾತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಅರಿವೆಂಬ ಬುದ್ಧನ ಬೆಳಕು ಕಂಡರು. ನೆಲದ ಧಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಶೀಲ ತತ್ವ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರತೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು ಎಂದರು.</p>.<p>ಆಯೋಜಕ ಎನ್.ಕುಮಾರ್, ಮುಖಂಡರಾದ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ್, ಶಾಂತರಾಜ್, ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಚಿನ್, ಕಿರಣ್, ಸಂಜಯರಾಜ್, ವಿಶ್ವ, ರಾಘವ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಕಾಂತರಾಜು, ರವಿ, ನಾಗಣ್ಣ, ಪಾಪಣ್ಣ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260324-37-158673473</p>