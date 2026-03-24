₹2.9 ಲಕ್ಷದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್: ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್!

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ₹2.9 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಸೇರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಇ–ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೂಲಕ ತರಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದಲೇ ಖರೀದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಂಪನಿಯ ಎಡವಟ್ಟಿನ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ಸ್ವಾಗತ್ ನಾಯಕ್ ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರ 'ಅಮೆಜಾನ್ನಿಂದ ₹2.9 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಾಗಿ GIGABYTE RTX 5090 ಹೈ-ಎಂಡ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ನನಗೆ 1 ಕೆಜಿ ಘಡಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡುವ ವಿಡಿಯೊ ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅವರು, 'RTX 5090 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಕೆಜಿ ತೂಕವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ತೂಕ 1.56 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಗಣಿತ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಲೇಬಲ್ ತೂಕ 1.56 ಕೆಜಿ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ RTX 5090 ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸುಮಾರು 3 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇರುತ್ತದೆ. 1.56 ಕೆಜಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ನಿಖರವಾದ ತೂಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ, ಅಮೆಜಾನ್ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ತೂಕಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು. ತಮಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರುವ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೊ ತಿರುಚಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.