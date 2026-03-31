ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಯುವಕ; ಆನಂದ್‌ ಮಹೇಂದ್ರಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ನದಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯುವಕನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯಮಿ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>20 ವರ್ಷದ ಬಿಟ್ಟು ತಬಾಹಿ ಎಂಬ ಯುವಕ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಜನವರಿ 26ರಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಜ್ನರ್ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಅದರಂತೆ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲೇ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಛಲ ಬಿಡದ ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಯುವಕನ ಈ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರುವ ಆನಂದ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವರು ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡು 'ಬಿಯೋರಾದ ಈ ಯುವಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಜನರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ಈತನನ್ನು ಅನೇಕರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದರು' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಆನಂದ್ ಮಹೇಂದ್ರಾ ಅವರು 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕವಾದದ್ದನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಶಕ್ತಿಯಾಗಬಹುದಾದರೆ, ಅದು ನನಗೆ ಸರಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೊಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕರು 'ನಿಜವಾದ ನಾಯಕ' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು 'ಸರ್ ಜಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಅವರು ನದಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡಲು ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.