RCB ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಪ್ರಯಾಣ: ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯ ಎಂದ ಚಾಲಕ

<p>ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2026 ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವು ಸುಲಭ ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಆಟೋ ಚಾಲಕರೊಬ್ಬರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಉಚಿತ ಆಟೋ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಫಲಕ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಮಹಿಕಾ ಜಾಧವ್ ಎಂಬುವವರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ಅಭಿಮಾನದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ, ಈ ಫೋಟೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿದ್ದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೂರುವ ಆಸನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಗದದ ತುಂಡನ್ನು ಟೇಪ್ನಿಂದ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಕೈಬರಹದಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ, ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯದ ದಿನ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವರಿಂದ ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಫೋಟೊದ ಅಡಿಬರಹದಲ್ಲಿ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ದೆ ಎಂಬ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ, ನಂಬಿಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ನಗರವನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು 'ಇದು ಶುದ್ಧ ಪ್ರೀತಿ, ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. </p>