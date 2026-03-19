ತುಂಡುಡುಗೆ ತೊಟ್ಟು ನಡುರಸ್ತೆಲಿ ರೀಲ್ಸ್‌ ಮಾಡಿದ ಯುವತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಿದ ಅಜ್ಜಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಅನೇಕ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಏನೇನೋ ಸ್ಟಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ತೆಪ್ಪಗಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ, ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಆಗಿದ್ದು ಅದೇ ಯುವತಿ ತನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?

ಯುವತಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಯುವತಿಯನ್ನು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ನೋಡಿ, ʼಏನಮ್ಮಾ ನಿನ್ನ ವೇಷ, ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಒಕೆ, ಹೀಗೆ ಮಿನಿ ಸ್ಕರ್ಟ್, ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ? ಸರಿ ಕಾಣೋಲ್ಲ, ಚುಡೀದಾರ್ ಆದರೂ ಒಕೆ, ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಆದರೂ ಒಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಬದಲಿಸಿ ಎಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವತಿ ನಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಯುವತಿಯನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಳಿಕ ವಿಡಿಯೊ ಡೀಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.