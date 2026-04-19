ಓಡೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು..! 'ನಿಬ್ಬಾ ನಿಬ್ಬಿ'ಗಳಿಗೆ ಆ ಪೊಲೀಸರ ಸಲಹೆ ಹೀಗಿತ್ತು

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಾಗ ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಾರಿ, ಕಾಯ್ದೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೇ ಚೆಲ್ಲು ಚೆಲ್ಲಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಜೆನ್ ಜಿ ಜನರೇಷನ್ ನಿಬ್ಬಾ ನಿಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>'ಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಗ' ಎಂಬ ಪೇಜ್ ಅಡ್ಮಿನ್, ಮದ್ವೆ ವಯಸ್ಸಿಲ್ದೆ ಇದ್ರೂ ಓಡೋಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಥ ನಿಬ್ಬಾ ನಿಬ್ಬಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರ ಕಾಲೆಳೆದಿತ್ತು.</p><p>ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ವೀಟ್ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರು,</p><p>ಆ ನಿಮ್ಮ ನಿಬ್ಬಾ ನಿಬ್ಬಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ, 2006 ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಸು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಿ, ಹುಡುಗಿಗೆ 18 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ 21 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮದುವೆ ಕಾನೂನಿನಡಿ ಅಪರಾಧ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ, ಉತ್ತೇಜಿಸುವ, ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ಅಪರಾಧ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಾನೂನು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಪೊಲೀಸರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಭಾಗ ಕ್ರೀಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.