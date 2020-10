ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆ; ತರೂರ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್‌ನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದುರ್ಗಾ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೂರ್ತಿಯ ಚಿತ್ರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯರ ಕೋಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ದುರ್ಗೆಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲದ ಬದಲು ಸಿರಿಂಜ್ ಇದೆ, ಆಕೆ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅಸುರ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್. ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೇವಿಮೂರ್ತಿಯ ಫೋಟೊವನ್ನು ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್ ಟ್ವೀಟಿಸಿ, ಕಲಾವೈಖರಿಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Brilliantly appropriate #covid19 -themed Durga Puja creativity from Kolkata, with the goddess slaying the virus! Salutations to the unknown designer & sculptor #DurgaPuja2020 pic.twitter.com/Q8ZT8EtWfo

ದೇವಿ ವೈರಸ್‌ನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ದುರ್ಗೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾದ್ದು, ಅನಾಮಿಕ ಡಿಸೈನರ್ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ತರೂರ್ ಸೋಮವಾರ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ವೈದ್ಯರೇ ದೇವಿಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಕೊರೊನಾ ಸೇನಾನಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.



What a beautiful way to show respect to Corona Warriors- Doctors,nurses, policemen,cleaners and ambulance workers. Mahishasur is Corona virus! How creative ❤️

Hope Ma Durga helps us overcome this pandemic and everyone remains safe and healthy 🙏🙏 pic.twitter.com/74EaT9Wuat

— Dr sarika verma (@Drsarika005) October 19, 2020