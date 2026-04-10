ಶುಕ್ರವಾರ, 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026
whatsapp ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ ಮಸ್ಕ್: ಸಂದೇಶ ಓದುತ್ತಿದೆಯಾ ಮೆಟಾ?

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ

Published : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:17 IST
Last Updated : 10 ಏಪ್ರಿಲ್ 2026, 6:17 IST
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾರಾಂಶ

whatsapp ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೇಕೆ ಮಸ್ಕ್: ಸಂದೇಶ ಓದುತ್ತಿದೆಯಾ ಮೆಟಾ?

ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಮಸ್ಕ್ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ
ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರ ಖಾಸಗಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದಡಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕ್ ಈ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ನ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇತಿಹಾಸದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಸಿಇಒ ಪಾವೆಲ್ ಡುರೊವ್ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾದ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೆ
ತಮ್ಮ ಮೇಲಿರುವ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮೆಟಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರೋಟೊಕಾಲ್ ಬಳಸಿ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಸಂದೇಶ ಓದಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನ
ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಗೌಪ್ಯತೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎಕ್ಸ್ (X) ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸುವಂತೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌಪ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ
ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಭರವಸೆಯ ನಡುವೆಯೂ ವಾಟ್ಸ್‌ಆ್ಯಪ್‌ ಮೇಲೆ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಈ ವಿವಾದವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು
ಒಂದು ದಶಕ
ಎನ್‌ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಯ ಅವಧಿ
ಎಐ ಬಳಸಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿವಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂಡ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ
