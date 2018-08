ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ ಯೋಧರ ಫೋಟೊವನ್ನು ಭಾರತದ ಯೋಧರೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಿದ ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು!

ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯರು ಈ ಫೋಟೊವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾರರು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸೇನೆ. ನಮಗಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬರಹದೊಂದಿಗೆ Narendra Modi - True Indian ಎಂಬ ಫೇಸ್‌‍ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಫೋಟೊವೊಂದು ಶೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಯೋಧನೊಬ್ಬ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಕುಳಿತು ಆತನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ ಅದು. ಆದರೆ ಆ ಚಿತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಯೋಧನದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರವೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಚಿತ್ರ ಟರ್ಕಿ ದೇಶದ್ದು. ಟರ್ಕಿ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ.



ಈ ಹಿಂದೆ Fir Ek Bar Modi Sarkar -2019 ಎಂಬ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ 2016 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14ರಂದು ಇದೇ ಫೊಟೊ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಬಿಜೆಪಿ, ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌,ಮೋದಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ರೀತಿಯ ಫೇಕ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಗಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತೊಡಗಿರುವುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಫೋಟೊವೊಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಆ ಫೋಟೊ 2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದಾಗ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ ಆಗಿದೆ. ಹಳೆ ಫೋಟೊವನ್ನೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ 2018 ಕೇರಳ ಪ್ರವಾಹದ ವೇಳೆ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಘಟನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಂ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ನ ಪತ್ರಕರ್ತ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2018ರಲ್ಲಿಯೂ ಅದೇ ವರದಿಗಾರ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ 2012ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಸುದ್ದಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದೇ ಪತ್ರಕರ್ತ 2018ರಲ್ಲಿಯೂ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಸಮಜಾಯಿಷಿ ನೀಡಿತ್ತು.

ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಳೆ ಫೊಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ಕೇಳಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಅದು 2012ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ ಎಂದು ಸಂಘಟನೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ 2018ರಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ ಫೋಟೊ ಎಂದು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ತಿದ್ದಿ 2012ರ ಫೋಟೊ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.

ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೇರಳದ ಪ್ರವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಹಲವಾರು ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ. ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Looks like Kerela couldn't kill all of those RSS Terrorists. Few of them are still alive and are looting the poor floodstruck Kerelaites.

Where the hell is PFI, shouldn't they be saving these 100% literate civilians from these chaddi clad barbarians? pic.twitter.com/xPYqVr1Qht

— Biswajit Roy (@biswajitroy2009) August 12, 2018