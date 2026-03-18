ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕಚೇರಿಗೇ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ (ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಂ) ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ವರ್ಕ್ ಫ್ರಂ ಹೋಮ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ 'ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್' ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವ ವಿಡಿಯೊವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಜೆನ್-ಜಿಗಳ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಮಾನದಂಡಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತಿವೇಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೊ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಜೆನ್-ಜಿ (Gen Z) ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

ಕೆಲಸದ (ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್) ಮಧ್ಯೆಯೂ ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದ ಯುವತಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಳು. ಈ ವೇಳೆ ಕಚೇರಿಯ ಉಳಿದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಗೆಗಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸದೆಯೇ ಮೀಟಿಂಗ್ನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿದೆ.

ಯುವತಿಯ ಅವತಾರ ಕಂಡು ಕೊಂಚವೂ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಥವಾ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಬೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗೆಲ್ಲಾ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನವು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೆಲಸ ಎಂದರೆ ಶ್ರಮಹಿಸಬೇಕು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಕಚೇರಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ವಾತಾವರಣವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜೆನ್–ಝಿ ಜಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೇ ತಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯುವತಿಯ ಈ ಧೈರ್ಯವೇ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

'ಜೆನ್-ಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗಿ ಬೇವಿನ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

'ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮೇಲೆ ಕರಿ ನೆರಳು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ಕುರಿತು ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ–ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ವಿಡಿಯೊ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಹೇಗೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ.