ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸ್ಮಾರಕದೆದುರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿಯ ಗಡೀಪಾರಿಗೆ ಆಗ್ರಹ

ಅಮೆರಿಕದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಸ್ಮಾರಕದೆದುರು ಯುವತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವವ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಟೆಕ್ಕಿಯೊಬ್ಬರು, ಕೆಲಸ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಟೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಮಧು ರಾಜು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಸ್ಮಾರಕದ ಎದುರು ಯುವತಿಯ ಜೊತೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.</p><p>ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವ ಸಮರದದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಹಾಗೂ ಮಡಿದ ಯೋಧರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.</p><p>ವಿಡಿಯೊಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಜು ಅವರು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿಡಿಯೊ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಡಲ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಂಪನಿ ಪಾಲೊ ಆಲ್ಟೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p><p>ʼಇದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯುದ್ಧ ಸ್ಮಾರಕ. ವಿಚಿತ್ರ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕು (ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಬೇಕು)ʼ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ʼಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲುʼ ನೀತಿಯು ವಲಸಿಗರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಈ ವಿಡಿಯೊ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.</p><div><div class="bigfact-title">ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ!</div><div class="bigfact-description">ಮಧು ವಿಡಿಯೊ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಲೊ ಆಲ್ಟೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು, ಮಧು ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</div></div>