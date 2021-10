ತಂದೆಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಅಮೆರಿಕದ ರೂಪದರ್ಶಿ

ಅಮೆರಿಕದ ರೂಪದರ್ಶಿ ಜೆನ್‌ ರಿವೇರಾ ಅವರು ಮೃತ ತಂದೆಯ ತೆರೆದ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಜೆನ್‌ ರಿವೇರಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾ ಮುಗ್ಗಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಮತ್ತು ಟೀಕೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಜೆನ್‌ ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಅನ್ನು ಡಿಲೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ಶಾಟ್‌ ಫೋಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಮೂಲದ 20ರ ಹರೆಯದ ಜೆನ್‌ ಅವರ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಚಿತಾಗಾರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆದಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬ್ಲೇಸರ್‌ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಜೆನ್‌ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಂತರ ಆ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮ್ಯಾಕ್‌ ಎಂಬುವರು ಜೆನ್‌ ಅವರ ಪೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೂಪದರ್ಶಿಯ ತಂದೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆಯ ಶವಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇವರು ಫೋಟೊಶೂಟ್‌ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

You didn’t even show the worst one 😭 you can see her dad’s crossed hands too 💀 pic.twitter.com/AMuYGSor7q

This may come as a surprise, but a lot of communities do take pictures of themselves in front of caskets, hospital beds, or even dead bodies of their loved ones as a way to show their mourning. It’s weird to outside communities, but a total nonissue in the community.

