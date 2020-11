ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ರೂಪಾ ಅಮಾನತಿಗೆ ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌ ಆಗ್ರಹ

ಮುಂಬೈ: ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಿ.ರೂಪಾ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲು ನಟಿ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡಿ.ರೂಪಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ @TrueIndology ಹೆಸರಿನ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. TrueIndology ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದ ಡಿ.ರೂಪಾ ಅವರು 'ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆ ನಂತರ TrueIndology ಖಾತೆಯನ್ನು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಿಂದ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಡಿ.ರೂಪಾ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಗನಾ ರನೌತ್‌, 'ಆಕೆಯನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಇರುವುದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಆಕೆ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ತಡೆಯದೇ ಬಿಡಲಾರೆವು. #BringBackTrueIndology' ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಮಾಡಿರುವ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ 'ಡಿ.ರೂಪಾ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು' ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‌ಟ್ಯಾಗ್‌ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೀಸಲಾತಿಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳಿವು. ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದೊರೆತರೆ ಅವರು ಗಾಯ ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಹತಾಶೆ ಹೊರಬರುತ್ತಿರುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ' ಎಂದು ಕಂಗನಾ ಐಪಿಎಸ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ರೂಪಾ ಅವರ ನಡೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Side effects of reservations, when unworthy and undeserving gets the power they don’t heal they only hurt, I don’t know anything about her personal life but I guarantee that her frustration is stemming out of her incompetence #BringBackTrueIndology https://t.co/BUrVm1Fjz3

