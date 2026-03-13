ನಮ್ಮದು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಕುಂಭಮೇಳದ ಮೊನಾಲಿಸಾಳ ಗಂಡ

<p>2025ರ ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ವಿವಾಹ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಇರಬಹುದೇ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ತನ್ನ ಪೋಷಕರ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಗೆಳೆಯ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹದ ಫೋಟೊಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್, ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮತ್ತು ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.</p>.ಮೊನಾಲಿಸಾ ವಿವಾಹ; ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ–3 ಎಂದ ಸಾದ್ವಿ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ.‘ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಹುಡುಗಿ’ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆಗೆ ತಂದೆ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದೇಕೆ.. ಹುಡುಗ ಯಾರು?.<p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಫರ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮೊನಾಲಿಸಾಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಆರೋಪನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ, ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಜ. ಮೊನಾಲಿಸಾಳು ಹಿಂದೂವಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬರ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ‘ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇದೇ ಕುಂಭ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಹರ್ಷ ರಿಚಾರಿಯಾ ಎಂಬುವವರು ಮೊನಾಲಿಸಾ ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ‘ನಾನಿದನ್ನು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ-2 ಪ್ರಚಾರ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇರಳ ಸ್ಟೋರಿ-3. ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>