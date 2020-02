ಮೊನ್ನೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 'ಏನ್‌ ಸಮಾಚಾರ' ಎಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡಿಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಟ್ವಿಟರ್‌, ಹಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಟೂಲ್‌ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ಟ್ವೀಟಿಗರು 'ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಎಡಿಟ್‌ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಕು...' ಎಂದು ತೀವ್ರ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಈಗ ನಮಗೆ ಎಡಿಟ್‌ ಬಟನ್‌ ಬೇಕಿದೆ', 'ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಹಳೆಯ ಟ್ವೀಟ್‌ ಸರಿ ಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಇರಬೇಕು', 'ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಎಡಿಟ್‌ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ?', 'ಎಡಿಟ್‌ ಕೊಟ್ರೆ ಇಡೀ ಟ್ವೀಟ್ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನು ನಂಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಬಿಡುವುದು? ಎಂಬ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ..', 'ಏನು ಬೇಡವೋ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ',..ಹೀಗೆ ಟ್ವಿಟರ್‌ನ ಟ್ವೀಟ್‌ಗೆ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಟ್‌ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಮಾತು.

All this but we can’t get an edit button for when we make a typo pic.twitter.com/nNb6YrywZ4