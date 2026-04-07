ಒರಾಕಲ್ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ವಜಾಗೊಂಡು ಉಬರ್ ಚಾಲನೆ: ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ಒರಾಕಲ್, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ 30 ಸಾವಿರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಜಾಗೊಂಡ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಉಬರ್ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಾಯಕ್ ಸತ್ಯ ಎಂಬುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒರಾಕಲ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟೂರು ಭುವನೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಒರಾಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಉದ್ಯೋಗಿಯು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಠೇವಣಿ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡು ಜಂಟಿ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ₹15 ಲಕ್ಷ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹28 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ₹30 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಠೇವಣಿಗೆ ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ₹15 ಸಾವಿರ ಬಡ್ಡಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ, ಇಎಂಐಗಳ ಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಬರ್ ಚಾಲಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರಾಮವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವ್ಯವಹಾರ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ನಾಯಕ್ ಸತ್ಯ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಕೆದಾರರೊಬ್ಬರು 'ಗಳಿಸಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಂದಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬಳೆಕದಾರ 'ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ, ಆರಾಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.