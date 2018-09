ಮೋದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ರಮ್ಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೊ ಹಿಂದಿರುವ ಸತ್ಯ ಏನು?

ಬೆಂಗಳೂರು: ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೊ ಹುಡುಕಿದ್ದೇನೆ. 1998ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿಯವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸಾಹೇಬರು ತಾನು 1979ರಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ!! ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‍ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ರಮ್ಯಾ ವಿಡಿಯೊವೊಂದನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮಂಗಳವಾರ ರಮ್ಯಾ ಮಾಡಿದ ಈ ಟ್ವೀಟ್‌ 3,600ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ರಿಟ್ವೀಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಮೋದಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‍ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊದ ತುಣುಕನ್ನು ರಮ್ಯಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ವಿಡಿಯೊ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಮೋದಿ ಸಂದರ್ಶನ ವಿಡಿಯೊದ ತುಣುಕು ಇದಾಗಿದ್ದು ನವೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಡಿಯೊ ಶೇರ್ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೋದಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಪೂರ್ತಿ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವರೆಗೆ ಕಲಿತೆ. ಆಮೇಲೆ ತತ್ಸಮಾನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಬಿ.ಎ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎ ಪದವಿ ಪೂರೈಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಮ್ಯಾ ತಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹಳೇ ಟ್ವೀಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

So that’s not the entire clip! Whatsapp 🤦🏽‍♀️ https://t.co/NwfJWQcbsQ

— Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) September 18, 2018