'ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮ’

ರಾಯಚೂರು: 'ಆಕಾಶವಾಣಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ರಾಯಚೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬೇವಿನಬೆಂಚಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆದಿಕವಿ ಶ್ರೀ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸಮೂಹ ಸಂವಹನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ರೇಡಿಯೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಂತಗಳು' ವಿಷಯದ ಕುರಿತ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯು ತನ್ನನ್ನು ವಿಸ್ತೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಕಷ್ಟ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಸಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಟಿ.ಎಸ್.ಗೊರವರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಾಹಿತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮನೋರಂಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಗೀತಮ್ಮ, ಪ್ರಭಾ ಬಸವರಾಜಸ್ವಾಮಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನುಜಾ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>