ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ (1 ಮಿಲಿಯನ್‌) ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಆರ್‌ಬಿಐ ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್‌ ಫೆಡರಲ್‌ ರಿಸರ್ವ್‌ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿಯನ್‌ ಸೆಂಟ್ರಲ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಹಿಂಬಾಲಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 9.66 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

‘ಆರ್‌ಬಿಐ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್‌ ಹಿಂಬಾಲಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಆಗಿದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐನಲ್ಲಿರುವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು’ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್‌ ಶಕ್ತಿಕಾಂತ ದಾಸ್ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

RBI Twitter account reaches one million followers today. A new milestone. Congratulations to all my colleagues in RBI.

— Shaktikanta Das (@DasShaktikanta) November 22, 2020