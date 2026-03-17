ಮಹಿಳೆಗೆ ಎದುರಾದ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು! ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ದಿಢೀರನೆ ಎದುರಾದ ರೋಬೋಟ್ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಬಂಧಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಚೀನಾದ ಮಕಾವುನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ರೋಬೋಟ್ಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಘಟನೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರೋಬೋಟಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 70 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಚೀನಾದ ಮಕಾವು ನಗರದ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರೋಬೋಟ್ ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದೆ.

ಬಂದ ಬಂದ 'ರೋಬೋ ಸಣ್ತಮ್ಮಣ್ಣ'.

ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಡೆದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಭಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಜನರು ಗುಂಪು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರೂ ಆಗಮಿಸಿ, ಆ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ಅದರ ನಿರ್ವಾಹಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.