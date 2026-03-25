ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ 7 ನಾಯಿಗಳ ಕಳ್ಳತನ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದೆ ರೋಚಕ

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಕ್ಕಾಗಿ 7 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಟ್ರಕ್ನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು, ಮಾಲೀಕರ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿ ಬಂದಿರುವ ಘಟನೆ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸೌತ್ ಚೀನಾದಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ.</p><p>ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದೇ ಹಳ್ಳಿಯ ಮೂರು ಮನೆಗಳಿಂದ 7 ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಪಹರಿಸಿದ್ದರು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಟ್ರಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಪಂಜರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ನಾಯಿಗಳು ಚಲಿಸುವ ಟ್ರಕ್ನಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿವೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವನ್ನು 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದ ನಾಯಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ. </p><p>ಲು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 7 ನಾಯಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. </p><p>ವಿಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಪೆಂಬ್ರೋಕ್ ವೆಲ್ಷ್ ಕೊರ್ಗಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಿ ನಾಯಕನಂತೆ ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನೆಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ರಿಟ್ರೈವರ್ ನಾಯಿ ಗುಂಪಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸೈನಿಕನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಗುಂಪಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಶೆಫರ್ಡ್ ನಾಯಿ ಕುಂಟುತ್ತಾ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಇತರೆ ನಾಯಿಗಳು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ. </p><p>ವಿಡಿಯೊ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಅವರ ಜೊತೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಮಾಲೀಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೊಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಇಂದು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದ್ದರೂ, ಮನುಷ್ಯರು ವಿಳಾಸ ಹುಡುಕಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬುದ್ದಿವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು' ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.