30 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಬೀದಿನಾಯಿ: ಕಾಳಿ ಸ್ವರೂಪವೆಂದು ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ

ಮನುಷ್ಯನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನೆನೆಪಾಗುವ ಹೆಸರು 'ನಾಯಿ'. ಅವುಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ನಾಯಿಗಳು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ.</p><p>ಸದ್ಯ, ನಡೆದಿರುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಾಯಿಗಳೆಂದರೆ ಮಾರುದೂರ ಓಡುವವರು, ಅವುಗಳನ್ನು ದೂರುವವರು ಕೂಡ ಮರುಗುವಂತಿದೆ. ಬೀದಿ ನಾಯಿಯೊಂದು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 30 ಶಾಲಾ ಮಕ್ಳಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ, ಬಳಿಕ ತಾನೂ ಪ್ರಾಣಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.</p><p>ಒಡಿಶಾದ ಮಯೂರ್ಭಂಜ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಗನ್ನಾಥ ಶಿಶು ವಿದ್ಯಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಸಡಗರದಿಂದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30ರ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವೊಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕಾಳಿ ಹೆಸರಿನ ನಾಯಿಯು ಆ ಹಾವಿಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.</p><p>ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಕಾಳಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಕಾಳಗ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕಾಳಿ, ಕೆಲ ಸಮಯದ ಹೋರಾಟದ ಬಳಿಕ ಹಾವನ್ನು ಕೊಂದು, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಆಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದುರಾದೃಷ್ಟವೆಂಬಂತೆ ಹಾವಿನ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿ ನಾಯಿಯು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ.</p><p>ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟ ಕಾಳಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಊರಿನ ಜನರು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಊರಿನ ಜನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕಾಳಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫೊಟೊಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ.</p><p>ಕಾಳಿ ನಾಯಿಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಲೆಯ ಸಮೀಪವೇ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಆಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗಾಗಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಈ ಸಾಹಸ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮೆಚ್ಚವಂತದ್ದು ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಬ್ಬರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.