ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ: ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪಿಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಒತ್ತಾಯ 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌: ಜಸ್ಟಿಸ್ ಫಾರ್ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಮೃತ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

#JusticeForSugaliPreethi ಎಂಬುದು ಟ್ವೀಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಟಾಪ್‌ ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಆಗಿತ್ತು. ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಾವಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏನಿದು ಪ್ರಕರಣ

ಕರ್ನೂಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕಟ್ಟಮಂಚಿ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ (14) 10ನೇ ತರಗತಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 2017ರ ಆಗಸ್ಟ್ 19ರಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್‌ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಶವ ನೇಣು ಬಿಗಿದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಇದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪೋಷಕರು ಇದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಂಧ್ರ ಪೊಲೀಸರು 5 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಬಂಧಿಸಿದ 23 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಜಾಮೀನು ಪಡೆದು ಹೊರಬಂದರು. ಘಟನೆ ನಡೆದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಆರೋಪಿಗಳು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಸರ್ಕಾರ ಆರೋಪಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಜಗನ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಆರೋಪಿಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಸುಗಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು #JusticeForSugaliPreethi ಎಂಬ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

@RojaSelvamaniRK @VidadalaRajini @SucharitaYSRCP

Hon.HomeMinister and MLA's

Can you please respond on this topic with high priority?

It's been already 2 years for https://t.co/8UY5cos2sd Jagan's word that he will bring the justice to sugali preeti.#Justiceforsugalipreethi https://t.co/NrfYsMYdNp

— K V (@KVM_JSP) June 26, 2021