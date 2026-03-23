<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ವೇದಿಕೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಟ್ವಿಟರ್ (ಇಂದು X ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ).</p><p>ಟ್ವಿಟರ್ ವೇದಿಕೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಗೂ ಮೊದಲ ಟ್ವೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾರ್ಚ್ 22ಕ್ಕೆ 20 ವರ್ಷ ಗತಿಸಿತು!</p><p>ಹೌದು, ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕಿ ಜಾಕ್ ಡೊರ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ 2006 ರಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಎಂಬ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿತು.</p><p>ಆಗ ಜಾಕ್ ಅವರು ಅಂದುಕೊಂಡತೆ ತಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರಿಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ 2006ರ ಮಾರ್ಚ್ 22 ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 2.5 ಕ್ಕೆ 'just setting up my twttr' ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಒಂದನ್ನು ಮಾಡಿದರು.</p><p>ಈಗ ಪುನಃ ಆ ಟ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ರಿಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಕ್, 'five words. 20 years. unfinished' ಎಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದು ಮೈಕ್ರೊ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ತಾಣದ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರು 60.1 ಕೋಟಿ!</p><p>2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ ಡೊರ್ಸಿ ಅವರಿಂದ ಟ್ವಿಟರ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ₹3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>