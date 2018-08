ಜನರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪು; ಗುಂಪುದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ವೀಟ್ ಆಕ್ರೋಶ

ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಪುದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಟ್ವೀಟಿಗರು ಗುಂಪುದಾಳಿ ವಿರುದ್ದ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. #SayNoToMobocracy ಎಂಬ ಹ್ಯಾಶ್‍ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿ ಟ್ವಿಟರಾತಿಗಳು ಗುಂಪುದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಹ್ಯಾಶ್‍ಟ್ಯಾಗ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್‍‍ನ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪೂರ್ವಾಪರ ತಿಳಿಯದೆ ಗುಂಪುಗೂಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಂಜಯ್ ಭಫ್ನಾ ಟ್ವೀಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

2018, ಜೂನ್ 28ರಂದು ಪುಣೆಯ ಪಿವಿಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಗೆ ಆಹಾರ ಮಾರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನವನಿರ್ಮಾಣ್ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಶಿಂಧೆ ಕೂಡಾ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪಿವಿಆರ್ ನೌಕರರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ವಿಡಿಯೊ ತುಣುಕನ್ನು ಸಂಜಯ್ ಭಫ್ನಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಗುಂಪುದಾಳಿ ವಿರುದ್ಧ ದನಿಯೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH Pune: Maharashtra Navnirman Sena(MNS) workers thrash a movie theatre manager during a protest over high prices of food items in the theatre. (28.6.18) (Note: Strong Language) pic.twitter.com/UEEBOYiuKz — ANI (@ANI) June 29, 2018

Beating up cinema staff for your opinion is wrong. We should not be driven by mob mentality. Don’t just follow that opinion like a herd without questioning and reasoning. #SayNoToMobocracy @aajtak @abpnewstv @ndtv pic.twitter.com/vvA2v3BzlN — SANJAY BAFNA (@sanjaybafna) August 6, 2018

ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಿದ ನಂತರ ಗುಂಪುದಾಳಿ ಎಂಬ ಪದ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಭಾರತ ಅಪರಾಧ ಮುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

Ever since BJP govt came, word mobocracy is being popularized. Remember India was crime free before it. #SayNoToMobocracy — Geetika Swami (@SwamiGeetika) August 6, 2018

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಗುಂಪುದಾಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿದೆ ?ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದರೆ ಜನರು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

People will stop taking law in hand, when @narendramodi will tell his bhakts to #SayNoToMobocracy & when he answer #WhereAreTheJobs. All those Bhakts who have been working with @BJP4India is working hard on lynchraj, Mobocracy so that people can be deviated from real issues. — Koomar Shah (@KoomarShah) August 6, 2018

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಿರುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅವರ ಹಕ್ಕು.

#SayNoToMobocracy In a democratic country every citizen has right to proceed in the lawful way. pic.twitter.com/7ME8ZXup6I — PRIYANKA (@dear_priyanka) August 6, 2018

ಪಿವಿಆರ್ ನೌಕರರ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಗುಂಪುದಾಳಿ ನಿಲ್ಲಲೇಬೇಕು.

This is not acceptable at all , actions against #PVR staff is not good. ..Physical violence is not right, this mob culture must stop #SayNoToMobocracypic.twitter.com/1ekFigIolp — 【....】 (@Sifer_Rooh) August 6, 2018

ಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ತಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ

Its high time we all behave as educated responsible citizens and proceed on problems using the proper lawful way. Mob violence is utterly

#SayNoToMobocracy — Tisha Pandey (@Pandey_Tisha) August 6, 2018

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ನಿಲುವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಅಹಿಂಸೆಯ ದಾರಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು.

Different people have different opinions and there is court to express and justify your opinions. Violence is not an option

Say no to violence#SayNoToMobocracy pic.twitter.com/fq9NafNur0 — Anu (@messlicious) August 6, 2018

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗುಂಪುದಾಳಿ ಜಂಗಲ್ ರಾಜ್‍ನಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

#SayNoToMobocracy because Democracy is what makes lives better and safe. Mobocracy will be like Jungle Raaj — Payal Rawat (@fangs_vampire) August 6, 2018

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಭೇದಭಾವ ತೊರೆದು ಮಾನವೀಯತೆ ತನ್ನಿ.